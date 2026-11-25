دخل منتخب بوركينا فاسو دائرة الجدل، بعدما تقدم الاتحاد الموريتاني لكرة القدم بشكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، للطعن في قانونية مشاركة اللاعب آرثر زاجري مع منتخب الخيول خلال التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

ووفقًا لما أورده موقع «أفريكا توب سبورتس»، نقلًا عن الصحفي الاستقصائي رومان مولينا، فإن الشكوى تتعلق بمشاركة آرثر زاجري في أربع مباريات بالتصفيات، رغم عدم حصوله، بحسب الادعاءات المتداولة، على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتغيير جنسيته الرياضية من الفرنسية إلى البوركينية.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى أن آرثر زاجري سبق له تمثيل منتخبات فرنسا للفئات السنية، قبل انضمامه إلى منتخب بوركينا فاسو، وهو ما يستلزم استيفاء الإجراءات القانونية والحصول على موافقة الجهات المختصة، وفق لوائح فيفا المنظمة لتغيير الجنسية الرياضية.

وفي حال ثبوت عدم قانونية مشاركة اللاعب، وقبول الشكوى الموريتانية، قد يواجه منتخب بوركينا فاسو عقوبات رياضية، من بينها احتساب المباريات التي شارك فيها اللاعب بالخسارة الاعتبارية، وهو ما قد يفتح الباب أمام تغييرات في نتائج التصفيات وترتيب المجموعة.

وكان منتخب بوركينا فاسو قد حسم تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027، بعدما جمع 10 نقاط في المجموعة السادسة، بالتساوي مع منتخب بنين، عقب الفوز على موريتانيا بنتيجة 3-1 في الجولة الرابعة، بينما ودع المنتخب الموريتاني المنافسات بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط.

ولم يصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى الآن أي قرار رسمي بشأن الشكوى أو العقوبات المحتملة، لتبقى القضية معلقة في انتظار ما ستسفر عنه مراجعة قانونية مشاركة اللاعب.

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا منافسات كأس الأمم الإفريقية 2027 خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا.