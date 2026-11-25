تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أسطول سيارات نقل المخلفات الطبية الخطرة، والذى يضم 9 سيارات ، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، و تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

دعم المنظومة الصحية

وقدم محافظ أسوان شكره للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على دعمه المستمر للمنظومة الصحية بأسوان، ومن بينها توفير سيارات نقل المخلفات الطبية الخطرة عقب تنفيذ أعمال التطوير والصيانة والتجديد لها.

جهود متنوعة

كما أشاد المحافظ بجهود العاملين بمديرية الصحة، وذلك خلال تفقده السيارات برفقة الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة.

منظومة متكاملة للتخلص الآمن

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن المنظومة تستهدف تطوير جميع مراحل التعامل مع المخلفات الطبية الخطرة، بدءًا من النقل والتجميع والتخزين وحتى التخلص الآمن منها، من خلال سيارات محكمة الإغلاق ومجهزة بآليات لتجميع السوائل والتخلص منها بصورة آمنة، بما يمنع تسربها أو تأثيرها على الصحة العامة والبيئة.