افتتح الدكتور ياسر لطفي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فعاليات أسبوع ريادة الأعمال الثامن للمراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة المنصورة، تحت شعار «من الفكرة إلى الأثر.. ريادة تصنع المستقبل»، والذي يستمر يومي 25 و26 نوفمبر، بمدرج الدكتور إبراهيم المهدي بكلية التجارة، بمشاركة نخبة من الخبراء ورواد الأعمال وممثلي الشركات والمؤسسات، إلى جانب طلاب الجامعة وخريجيها، لمناقشة فرص ريادة الأعمال وسبل تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

شهد الافتتاح حضور الدكتورة مها العشماوي، عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة نهى هيكل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والنائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة منى أبو العز، المدير التنفيذي للمراكز الجامعية للتطوير المهني، والدكتور طارق البهي، مدير وحدة التوظيف وريادة الأعمال والعمل الحر، وعدد من القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وممثلي الشركات والمؤسسات وشركاء النجاح.

ويأتي الأسبوع في إطار جهود الجامعة لتطوير خدمات التأهيل المهني، ومساعدة الطلاب والخريجين على الاستعداد لمتطلبات سوق العمل، من خلال التدريب العملي، والتعريف بفرص التوظيف والعمل الحر، وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والتوجهات الوطنية الداعمة للابتكار والاستثمار وريادة الأعمال، التي حضرت ضمن مناقشات منتدى مصر 2026.

ورحب الدكتور ياسر لطفي بالحضور، ناقلًا تحية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، مؤكدًا أن استمرار أسبوع ريادة الأعمال للعام الثامن يعكس اهتمام الجامعة بتأهيل خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل، من خلال البرامج التعليمية وورش العمل ومراكز التدريب التي تتيح لهم اكتساب المهارات اللازمة وتساعدهم على الابتكار.

وأشار إلى أن نجاح الفكرة لا يرتبط بحجمها، وإنما بقدرة صاحبها على دراستها واستثمارها وتحويلها إلى مشروع يحقق قيمة اقتصادية، معربًا عن ثقته في قدرات الشباب ودورهم في دعم الاقتصاد الوطني، وداعيًا الطلاب إلى الاهتمام بأفكارهم والعمل على تنفيذها وفق أسس علمية.

وأشاد بجهود فريق عمل المراكز بقيادة الدكتورة منى أبو العز، وما حققه من إنجازات وحصوله على اعتمادات دولية، كما وجّه الشكر للدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة السابق، تقديرًا لجهوده في دعم المراكز خلال الفترة الماضية.

واستعرضت الدكتورة منى أبو العز دور المراكز في مساعدة الطلاب والخريجين على الانتقال من اكتساب المهارات إلى الاستفادة منها في الحصول على فرص عمل أو تأسيس مشروعات خاصة، موضحة أن ريادة الأعمال تتيح للشباب المشاركة في خلق فرص عمل جديدة، ولا تقتصر على كونها مسارًا بديلًا للتوظيف.

وعرضت أبرز نتائج عمل المراكز، والتي تضمنت وصول إجمالي المستفيدين من برامجها إلى 33 ألفًا، وإتاحة 1250 فرصة عمل خلال العام 2025–2026، بالتعاون مع 137 شركة ومؤسسة، واستقبال أكثر من 4500 متقدم للوظائف.

كما نظمت المراكز ثلاثة معارض مهنية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أتاح المعرض المهني السادس منها 1200 فرصة عمل، إلى جانب توفير 800 فرصة تدريب خلال العام المنقضي، وتنفيذ 13 ورشة لريادة الأعمال والعمل الحر، استفاد منها 1950 طالبًا وخريجًا.

وفي مجال التطوير المؤسسي، أوضحت أن المراكز حصلت على أربع شهادات اعتماد دولية، هي ISO 9001 لنظم إدارة الجودة، وISO 21001 لنظم إدارة المؤسسات التعليمية، وISO 10001 لمدونة السلوك الخاصة برضا العملاء، وشهادة المسؤولية المجتمعية SA بإصدار 2026، لتصبح أول مراكز للتطوير المهني على مستوى الجمهورية تحصل على هذه الاعتمادات، فضلًا عن اعتمادها مركزًا للتدريب الدولي من المجلس الدولي للاعتماد ومنح الرخص المهنية.

وأضافت أن المراكز تأهلت للمنافسة في المسابقة الوطنية للتميز، في خطوة تعكس تطور أدائها المؤسسي، مؤكدة أن ما تحقق جاء نتيجة العمل الجماعي والتعاون المستمر مع مؤسسات سوق العمل، بما يدعم تطوير الخدمات المقدمة للطلاب والخريجين.

أكد الدكتور طارق البهي أن التغيرات المتسارعة في سوق العمل وظهور وظائف ومهن جديدة تفرض على الطلاب والخريجين تطوير مهاراتهم والاستفادة من معارفهم، سواء في البحث عن فرص عمل أو تأسيس مشروعاتهم الخاصة.

وأوضح أن برنامج الأسبوع يتضمن مناقشة واقع الشركات الناشئة والتطور التكنولوجي ومستقبل فرص التكنولوجيا في مصر، من خلال جلسات نقاشية ولقاءات فردية تتيح للمشاركين تبادل الخبرات والتواصل المباشر مع الخبراء وممثلي الشركات والمؤسسات.

ووجّه الشكر إلى شركاء الجامعة على دعمهم ومشاركتهم، معربًا عن تطلعه إلى توسيع مجالات التعاون لإتاحة مزيد من فرص التدريب والتوظيف، وحث الطلاب على الاستفادة من اللقاءات والتجارب المطروحة والبدء في اختبار أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات عملية.

وفي ختام فعاليات اليوم الأول، جرى تكريم الدكتور ياسر لطفي عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة منى أبو العز، وفريق العمل بالمراكز. كما أُعلنت نتائج النسخة الثالثة من مسابقة ريادة الأعمال UCCD Startup Missiles، وتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى؛ حيث حصل فريق Swingy على المركز الأول، وفريق سند على المركز الثاني، وفريق Spiders على المركز الثالث، إلى جانب تكريم رعاة الأسبوع وشركاء النجاح من الشركات والمؤسسات الداعمة.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول إطلاق النسخة الرابعة من المسابقة السنوية UCCD Startup Missiles، وتنظيم لقاءات فردية وجلسات نقاشية تناولت التحول من الوظيفة إلى ريادة الأعمال، وبناء العلامة الشخصية والحضور المهني عبر منصة LinkedIn، واكتشاف المهارات واقتناص فرص العمل، وتكوين فرق العمل، بمشاركة خبراء ومتخصصين ورواد أعمال وممثلي الشركات.