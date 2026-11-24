تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، القافلة الطبية المجانية بقرية صدقا التابعة لمركز تمي الأمديد، والتي تنفذها مديرية الصحة بالدقهلية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصة بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

واطمأن المحافظ خلال جولته على انتظام أعمال القافلة، وتوافر الأطقم الطبية والتمريضية، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تابع سير العمل داخل العيادات المختلفة، واستمع إلى شرح حول الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها القافلة، وآليات الكشف وصرف العلاج بالمجان، وإحالة الحالات التي تستدعي تدخلًا طبيًا متخصصًا إلى المستشفيات.

وأكد اللواء طارق مرزوق أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وليس في محافظة الدقهلية فقط، من خلال التوسع في المبادرات الصحية وتطوير المنظومة الطبية، بما يضمن وصول الرعاية الصحية إلى المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» تمثل نموذجًا رائدًا لجهود الدولة في تعزيز الصحة العامة، وتوسيع نطاق الكشف المبكر عن الأمراض، وتوفير الخدمات الصحية والوقائية للمواطنين، في إطار رؤية تستهدف بناء مجتمع صحي والارتقاء بجودة حياة المصريين.

وشدد المحافظ على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق بين مديرية الصحة وكافة الجهات المعنية لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية، والتوسع في تنفيذ القوافل المجانية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة.

وأشاد اللواء طارق مرزوق بالدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية في دعم جهود الدولة، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الحكومية والقوى المجتمعية يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة تنفذ قوافل طبية وعلاجية في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، مؤكدا أن القوافل مستمرة ولن تتوقف للوصول إلى أقصى مكان في المحافظة وتستهدف خدمة المواطنين، بما يضمن وصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى مستحقيها وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة.