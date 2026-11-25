أثار كلب ضال حالة من الذعر بين المارة بدائرة مركز شرطة البدرشين، بعدما هاجم عددًا من المواطنين أثناء سيرهم بأحد الشوارع، وأسفر هجومه عن إصابة 6 أشخاص، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة والحصول على المصل المضاد للسعار.

بلاغ بإصابة 6 أشخاص في هجوم كلب ضال

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بإصابة 6 أشخاص إثر تعرضهم للعقر من كلب ضال أثناء تواجدهم بأحد شوارع البدرشين.

وعلى الفور، جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، والحصول على المصل للوقاية من مضاعفات العقر.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.