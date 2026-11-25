تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في إصابة ربة منزل تبلغ من العمر 40 عامًا بحروق متفرقة من الدرجة الأولى، بعدما أضرمت النيران في جسدها داخل مسكنها بمنطقة كرداسة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة، والوقوف على أسباب إقدامها على ذلك.

وكشفت التحريات الأولية، أن السيدة كانت تمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، عقب وفاة شقيقتها قبل نحو شهر، ودخلت في حالة من الحزن والاكتئاب، انتهت بإشعال النيران في جسدها، ما أسفر عن إصابتها بحروق متفرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا بإصابة ربة منزل بحروق إثر إضرام النيران بنفسها بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة السيدة بحروق متفرقة من الدرجة الأولى، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.