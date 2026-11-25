يترقب منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مواجهة مهمة أمام نظيره البنمي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر، في لقاء يستهدف خلاله الفراعنة حسم التأهل إلى دور الـ32.

موعد مباراة مصر وبنما

تنطلق مباراة مصر وبنما في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، وسط طموحات بتحقيق الانتصار ومواصلة المشوار في البطولة العالمية.

موقف منتخب مصر في المجموعة

يدخل المنتخب المصري المواجهة برصيد 3 نقاط، يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف منتخب اليونان المتصدر برصيد 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على قطر بهدفين دون رد، سجلهما أحمد صفوت وخالد مختار، ليعوض خسارته أمام اليونان في الجولة الافتتاحية بنتيجة 2-1.

وفي المقابل، يتذيل منتخب بنما ترتيب المجموعة دون نقاط، ما يمنح المنتخب المصري فرصة مهمة لتعزيز موقفه في سباق التأهل.