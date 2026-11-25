يدخل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مواجهة بنما، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، بشعار لا بديل عن تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل حسم بطاقة العبور إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا 2026، ومواصلة مشواره في المنافسات العالمية.

ويحتل الفراعنة المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعدما استعادوا توازنهم بالفوز على قطر بهدفين دون رد في الجولة الثانية، عقب الخسارة أمام اليونان بنتيجة 2-1 في افتتاح مشوارهم بالبطولة.

وتتوقف حسابات تأهل المنتخب المصري على نتيجة مواجهته أمام بنما، إلى جانب نتيجة اللقاء الآخر الذي يجمع اليونان وقطر، في ظل المنافسة على بطاقتي التأهل المباشر، وفرص الصعود ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

الفوز على بنما يمنح مصر التأهل المباشر

يمثل الفوز السيناريو الأفضل لمنتخب مصر، إذ سيرفع رصيده إلى 6 نقاط، ليضمن التأهل إلى دور الـ32، دون الحاجة إلى انتظار نتيجة مباراة اليونان وقطر أو الدخول في حسابات أفضل أصحاب المركز الثالث.

كما يمنح الانتصار الفراعنة فرصة المنافسة على صدارة المجموعة، وفقًا لنتيجة المباراة الأخرى وفارق الأهداف.

التعادل يضع الفراعنة أمام حسابات المجموعة

في حال انتهاء مباراة مصر وبنما بالتعادل، سيصل المنتخب المصري إلى 4 نقاط، ليعزز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل.

وتتوقف فرص الصعود المباشر في هذه الحالة على نتيجة مواجهة اليونان وقطر؛ فإذا فازت اليونان أو انتهت المباراة بالتعادل، ستكون بطاقة التأهل المباشر أقرب إلى مصر، بينما يؤدي فوز قطر إلى وصولها أيضًا إلى 4 نقاط، لتصبح حسابات ترتيب المجموعة ومعايير كسر التعادل حاسمة في تحديد المراكز.

الخسارة تدخل مصر في حسابات أفضل الثوالث

أما خسارة منتخب مصر أمام بنما، فستجمد رصيده عند 3 نقاط، وتضعه في موقف صعب، إذ ستتحدد فرصه في التأهل وفقًا لنتيجة مباراة اليونان وقطر، وترتيب المجموعة وفارق الأهداف ومعايير كسر التعادل.

وفي هذه الحالة، قد يضطر الفراعنة إلى انتظار نتائج المجموعات الأخرى، على أمل حجز مقعد ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

نظام التأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم للناشئين

تشهد النسخة الحالية من كأس العالم تحت 17 عامًا مشاركة 48 منتخبًا موزعين على 12 مجموعة، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وبذلك يمتلك منتخب مصر أكثر من فرصة لمواصلة مشواره في البطولة، لكن الفوز على بنما يظل الطريق الأكثر أمانًا لحسم التأهل بعيدًا عن الحسابات المعقدة.

موعد مباراة مصر وبنما في مونديال الناشئين

يلتقي منتخب مصر نظيره بنما اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف في استثمار دفعة الفوز على قطر، وتحقيق الانتصار الثاني في البطولة، لضمان استمرار رحلة ناشئي الفراعنة في المونديال.