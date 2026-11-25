كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن قائمة منتخب السيدات المشاركة في منافسات النسخة الـ27 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 2 إلى 12 ديسمبر 2026، بمشاركة نخبة من منتخبات القارة.

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جواره منتخبات الكونغو وكاب فيردي وبنين، في مجموعة يسعى خلالها منتخبنا الوطني إلى تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على التأهل للأدوار التالية.

ويرأس بعثة المنتخب في تونس عمرو فتحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

قائمة منتخب مصر للسيدات في أمم أفريقيا

اختار الجهاز الفني قائمة تضم اللاعبات في مختلف المراكز، وجاءت كالتالي:

* حراسة المرمى: مي جمعة، فرح الشاذلي، جهاد وائل.

* الجناح الأيسر: أمينة هشام، جويرية تامر.

* الظهير الأيسر: لوجي أسامة، نهى أيمن، جودي وليد.

* صانع الألعاب: سهيلة خالد، ملك أحمد أوكا.

* الظهير الأيمن: روان سعيد، ملك عمرو، شروق محمود.

* الجناح الأيمن: أمينة عاطف، رقية محمد.

* لاعب الدائرة: ليلى حماد، نصرة عيد، زينة عمرو.

يقود حلمي مصبح المنتخب المصري مديرًا فنيًا، ويعاونه أحمد عبد الجواد مدربًا عامًا، ومحمد عبد المنعم مدربًا لحراس المرمى، بينما تتولى منة الله كرم مهمة المدير الإداري.

ويستعد منتخب السيدات لخوض المنافسات القارية بطموحات كبيرة، سعيًا لتقديم أداء قوي والمنافسة على تحقيق نتائج مميزة خلال البطولة التي تحتضنها تونس مطلع ديسمبر المقبل.