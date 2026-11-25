قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مسن، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفلة لم تتجاوز 4 سنوات، بعدما استدرجها إلى شقته السكنية بدائرة مركز شرطة الصف، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة.

بدأت تفاصيل القضية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من ربة منزل حضرت إلى مركز شرطة الصف برفقة ابنتها، واتهمت جارها المسن بالتعدي على طفلتها، بعدما اصطحبها إلى شقته.

وبإجراء التحريات وفحص البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالاتهامات المنسوبة إليه، وإحالته إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.