أكد المخرج والفنان المسرحي محمد جبر أن مسرحية «مين اللي ما بيحبش أنور» حققت نجاحًا جماهيريًا وتفاعلًا لافتًا، بفضل فكرتها التي تجمع بين التشويق والكوميديا، مشيرًا إلى أن العمل يقدم تجربة مختلفة بمشاركة مجموعة من المواهب الشابة ضمن فريق مسرح نادي الزهور.

وأوضح جبر، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن أحداث المسرحية تدور حول جريمة قتل تقع على خشبة المسرح أثناء تقديم عرض تمثيلي، لتبدأ سلسلة من المواقف الكوميدية ومحاولات كشف هوية القاتل، لافتًا إلى أن تقديم هذا المزيج بين الجريمة والكوميديا شكل تحديًا فنيًا لفريق العمل.

وأشار إلى أن فريق المسرحية يضم مواهب تتراوح أعمارها بين 15 و50 عامًا، معظمهم يعملون في مجالات أخرى، مؤكدًا حرص النادي على تطوير قدراتهم من خلال ورش إعداد الممثل والتدريب، وتوفير تجربة فنية متكاملة تقترب من مستوى الاحتراف.

وشدد جبر على أن دور المسرح لا يقتصر على اكتشاف المواهب الفنية، بل يسهم أيضًا في بناء شخصية الشباب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتنمية مهارات التواصل ومواجهة الجمهور، كاشفًا عن وجود مناقشات لتقديم تجربة مسرحية غنائية «ميوزيكال» خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تطلعه لتوسيع التعاون مع وزارة الثقافة ونشر التجربة خارج أسوار النادي.