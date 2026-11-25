أكد المهندس عماد النظار، العضو المنتدب لمجموعة نماء القابضة، أن الدولة المصرية نجحت في مساعدة القطاع العقاري على تجاوز العديد من الأزمات والتحديات التي واجهته خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم فرص الاستثمار والنمو.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن السوق المصرية تحتاج إلى أعداد من الشقق الفندقية تفوق بكثير المعروض حاليًا، بما يواكب توجهات الدولة نحو تنمية القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للإقامة الفندقية.

وأشار إلى أهمية إعادة تأهيل الوحدات السكنية وتحويلها إلى شقق فندقية مخدومة، بما يحقق عوائد إضافية لأصحاب الأصول العقارية ويسهم في تلبية احتياجات القطاع السياحي.

وأضاف أن تطوير منظومة إدارة الأصول العقارية يمثل أحد المحاور المهمة لتعظيم العوائد الاستثمارية، لافتًا إلى إطلاق ذراع استثمارية متخصصة في إدارة الأصول بمحفظة تتجاوز قيمتها 5.5 مليار جنيه، موزعة على القطاعات الإدارية والسكنية والتجارية.

وأشار إلى أن استراتيجية العمل تستهدف تحويل الأصول العقارية غير المنتجة إلى منتجات استثمارية ذات عوائد تنافسية، من خلال تقديم خدمات متكاملة تشمل التطوير والإدارة والتشغيل والصيانة.

من جانبه، أكد محمد سلام، عضو مجلس الإدارة التنفيذي، أهمية إعادة هيكلة واستثمار عقارات العملاء وتأهيل الأصول غير المستغلة، بما يسهم في رفع كفاءتها المالية وتعظيم عوائدها الدورية.

وتدير المجموعة أكثر من 150 مشروعًا، بقوة تشغيلية تتجاوز 5 آلاف موظف وعامل، في عدد من المحافظات والمدن المصرية.

