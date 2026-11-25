استعاد المسرح القومي قصص الحب التي جمعت بين عدد من رموز الفن المصري، خلال الأمسية الثانية من «صالون حكايات المسرح»، بعنوان «كواليس الحب»، التي أُقيمت مساء أمس الثلاثاء، احتفاءً بعيد الحب المصري.

تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، نظم البيت الفني للمسرح، برئاسة النجم إيهاب فهمي، الأمسية من إنتاج فرقة المسرح القومي، برئاسة الفنان سامح مجاهد، بحضور رئيس البيت الفني للمسرح، إلى جانب نخبة من الفنانين والمبدعين والمهتمين بالحركة المسرحية والثقافية.

وتناولت الأمسية حكايات عدد من الثنائيات الفنية التي جمعت بين الحب والإبداع، من بينها فاطمة رشدي وعزيز عيد، وروز اليوسف ومحمد عبد القدوس، وسميحة أيوب وسعد الدين وهبة، وكرم مطاوع وسهير المرشدي، وسمير غانم ودلال عبد العزيز، ومحمود ياسين وشهيرة، وفؤاد المهندس وشويكار، ومراد منير وفايزة كمال، وغيرها من القصص التي ارتبطت بحياة فنانين تركوا بصمات بارزة في تاريخ الفن المصري.

كما شهدت الأمسية عرض مشاهد فنية مختارة وأغانٍ استحضرت قصص الحب التي جمعت هذه الثنائيات، وأبرزت جانبًا من ذكرياتهم ومحطات من مسيرتهم الفنية.

وتضمنت الأمسية باقة من أجمل أشعار الحب، قدمها وألقاها الشاعر محمد بهجت، مُعد ومقدم الصالون، مادة فيلمية من إعداد محمد فاضل القباني، إضاءة عز حلمي، مخرج منفذ رحاب الألفي، إخراج الفنان سامح مجاهد.

وتواصل «صالون حكايات المسرح» عبر أمسياته تسليط الضوء على المحطات والشخصيات التي شكلت ملامح الحركة المسرحية المصرية، وإحياء الذاكرة الفنية والثقافية من خلال لقاءات تجمع بين التوثيق والحكي واستعادة التجارب الإنسانية والإبداعية.