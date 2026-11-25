تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، بعد قليل، أولى جلسات استئناف المتهمين بقتل رجل أعمال داخل أحد الكمبوندات السكنية بمنطقة التجمع الخامس، وتقطيع جثمانه وإخفائه داخل ثلاجة، الأول على حكم سجنه المؤبد، والثاني على سجنه المشدد 10 سنوات.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الأول بقتل رجل الأعمال بدافع الانتقام، لاعتقاده بوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وشقيقته، وأنه خطط للجريمة واستعان بمتهم آخر لمساعدته في تنفيذها.

تقطيع الجثمان إلى أربعة أجزاء

وأضافت التحقيقات أن المتهمين توجها إلى مسكن المجني عليه، واستدرجاه إلى فتح باب الشقة، قبل الاعتداء عليه وقتله، فيما تولى المتهم الأول تقطيع الجثمان إلى أربعة أجزاء باستخدام أدوات كهربائية، ثم وضعها داخل ثلاجة في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد إدانتهما بارتكاب الجريمة.

وأودعت المحكمة لاحقًا حيثيات حكمها، مستندة إلى اعترافات المتهم الأول، وأقوال الشهود، وتحريات الأجهزة الأمنية، والأدلة الفنية وتقارير الطب الشرعي.