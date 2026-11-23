أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة الدائرة الأولى جنايات الإرهاب بوادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ومحمد قبطان حكمها في ثلاثة قضايا باتهامات تأسيس وإنشاء جماعات إرهابية.

حكمت المحكمة فى القضية رقم ٤٩٤٣ لسنة ٢٠٢٥ جنايات أمن الدولة العليا على المتهم الأول بالسجن المشدد خمس سنوات وبراءة المتهم الثاني والمتهمان فيها من مركز سمنود بمحافظة الغربية بتهمتي التأسيس والانضمام لجماعة إرهابية.



وكانت نيابة أمن الدولة قد أحالت المتهمان للمحاكمة لأن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار داعية لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئة القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة وإستباحة دماء المسيحين وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية والمتهم الثاني إنضم للجماعة الإرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

وقضت فى القضية رقم ٧٤٢٤ لسنة ٢٠٢٥ جنايات أمن الدولة العليا على المتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات والمتهم فيها من منطقة الخصوص محافظة القليوبية.

وفى القضية رقم ٧٢٧٦ لسنة ٢٠٢٥ جنايات أمن الدولة العليا حكمت فيها المحكمة بالسجن المشدد على المتهم خمس سنوات والمتهم فيها من مركز السنطة محافظة الغربية وفقاً لأمر الإحالة بالتهم الأتية: أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار داعية لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئة القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة وإستباحة دماء المسيحين وإستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم ، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية وروج بطريق مباشر وغير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول وبوسائل أخرى بأن روج للأنضمام للجماعة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً ولأفكارها ومعتقداتها الداعية لإستخدام العنف وكان ذلك بالقول وبتداول مقاطع مرئية صادرة عن جماعات تكفيرية واستخدم موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لارتكاب عمل ارهابي والتأثير على سير العدالة في شأن جريمة إرهابية بأن أنشأ حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي (تليجرام ،فيس بوك) لارتكاب الجريمة محل الإتهام السابق وأعد وحضر لإرتكاب جرائم إرهابية بأن رصد معسكر للقوات المسلحة بقرية سبطاس التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية ، ورصده لإحدى الخدمات الأمنية المتمركزة أمام بنك مصر بقرية شبراقاص التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية ، كما رصد إحدى الكنائس المتواجدة بنطاق مركز السنطة بمحافظة الغربية تمهيداً لإستهدافهم بعمليات عدائية.