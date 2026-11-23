أكد النائب كريم سالم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في ملفات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بما أسهم في تبسيط عدد من الإجراءات وتحسين التكامل بين الجهات الحكومية ورفع كفاءة المتابعة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على جاهزية البنية التحتية الرقمية وتأهيل العنصر البشري لضمان الاستفادة الحقيقية من هذه التقنيات.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، بعنوان: «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

وأوضح سالم أن هناك نقطتين أساسيتين يجب التعامل معهما عند التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل مؤسسات الدولة، أولهما البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن التطور الذي شهدته الحكومة في هذا الملف لا ينفي ضرورة الاستعداد الكامل قبل الاعتماد على تقنيات متقدمة، خاصة في ظل تجارب دولية كشفت عن مخاطر الاستناد إلى الذكاء الاصطناعي دون توافر بنية تحتية مؤهلة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعاملت مع مسارين مختلفين في تطوير البنية الرقمية، الأول يتمثل في العاصمة الإدارية الجديدة، التي جرى تصميم بنيتها التكنولوجية والرقمية منذ مرحلة التأسيس لتكون قادرة على الاعتماد على منظومات الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي، بينما يتمثل المسار الثاني والأكثر صعوبة في تطوير الأنظمة القائمة بالفعل داخل مؤسسات الدولة.

وأضاف أن تطوير الأنظمة القديمة يمثل تحديًا كبيرًا، نظرًا لاعتمادها على بنية تحتية تحتاج إلى تحديث، مع ضرورة تنفيذ هذا التطوير دون تعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يتطلب خططًا تدريجية تضمن استمرار العمل بالتوازي مع تحديث المنظومة التكنولوجية.

ولفت نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ إلى أن النقطة الثانية ترتبط بالموارد البشرية، وتحديدًا الموظفين داخل الجهات الحكومية الذين سيتعاملون مع مخرجات منظومة الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن نجاح التحول الرقمي لا يتوقف على توفير التكنولوجيا فقط، وإنما يرتبط بقدرة العاملين على فهمها والتعامل معها وتوظيفها بصورة صحيحة.

وتابع أن مصر لا تزال تواجه تساؤلات بشأن التخصصات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتأهيل خريجيها، وهو ما يعكس الحاجة إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب، وتغيير الثقافة السائدة لدى بعض الموظفين تجاه التقنيات الحديثة، بما يضمن مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل.

وشدد سالم على ضرورة التوسع في تدريب الكوادر الحكومية لسد الفجوة المهارية، وتقليل التفاوت في مستويات المعرفة التقنية داخل الجهاز الإداري للدولة، وإعداد كوادر تمتلك القدرة على فهم مخرجات الذكاء الاصطناعي وتقييمها، إلى جانب معرفة كيفية توظيف تطبيقاته في مختلف القطاعات الحكومية.

وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لنجاح منظومة الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية والمنافسة في سوق عمل عالمي سريع التغير.