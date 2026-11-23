أكدت الدكتورة أميرة تاوضروس أن نجاح توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد المصري ومختلف قطاعات الدولة يرتبط بشكل أساسي بجودة البيانات المتاحة ودقتها وموثوقيتها، إلى جانب ضرورة تحقيق التكامل والربط بين قواعد البيانات لدى المؤسسات الحكومية.

وأوضحت تاوضروس، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن دراسة استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، أن الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم عملية صنع القرار يتطلب توفير حجم كبير من البيانات الدقيقة والموثوقة، محذرة من أن وجود أخطاء أو قصور في البيانات المدخلة قد يؤدي إلى نتائج مضللة، وينعكس سلبًا على القرارات والبدائل التي تقترحها هذه الأنظمة.

واستشهدت بالمقولة الإنجليزية الشائعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات: «Garbage In, Garbage Out»، والتي تعني أن المدخلات غير الجيدة تؤدي إلى مخرجات غير موثوقة، موضحة أن كفاءة أدوات الذكاء الاصطناعي تظل مرتبطة بمدى جودة المعلومات التي تعتمد عليها.

وشددت على أهمية تدقيق البيانات الحكومية، وتعزيز الربط والتكامل بين قواعد المعلومات لدى مختلف المؤسسات، بما يضمن توافر قاعدة بيانات متكاملة يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي الاعتماد عليها في أداء مهامها بكفاءة.

وأضافت أن توافر هذه المقومات سيمكن تطبيقات الذكاء الاصطناعي من مساعدة متخذي القرار في إعداد سيناريوهات مستقبلية، وطرح بدائل متعددة للسياسات الاقتصادية، وتقييم نتائج كل بديل، بما يدعم الوصول إلى القرارات الأكثر ملاءمة لإدارة الاقتصاد المصري.