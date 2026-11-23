أعرب النائب سيف زاهر، عضو مجلس الشيوخ عن قلقه من حالة التخوف المجتمعي من الذكاء الاصطناعي، محذرًا من أن ينظر المواطنون إلى هذه التكنولوجيا باعتبارها تهديدًا لمستقبلهم الوظيفي وفرص عمل أبنائهم، مؤكدًا ضرورة العمل على تغيير هذه الصورة وتعريف المجتمع بمزايا الذكاء الاصطناعي واستخداماته الإيجابية.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة النائب أحمد أبو هشيمة بعنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر».

وأكد زاهر أن مصر تمتلك من الإمكانات والقدرات البشرية والمؤسسية ما يؤهلها للتعامل مع متطلبات تطبيق الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن العنصر البشري المصري أثبت كفاءته وقدرته على النجاح في مختلف دول العالم، وأن التحدي الحقيقي لا يقتصر على الجوانب الفنية أو الإدارية، وإنما يمتد إلى كيفية تقبل المجتمع لهذه التكنولوجيا.

وأوضح أن هناك حالة من القلق لدى كثير من الأسر المصرية من الذكاء الاصطناعي، بسبب الاعتقاد بأنه سيؤدي إلى الاستغناء عن العمالة البشرية والقضاء على فرص العمل، لافتًا إلى أن هذه المخاوف تستدعي إطلاق برامج للتوعية والتثقيف المجتمعي، وشرح الفوائد التي يمكن أن تحققها هذه التكنولوجيا في مختلف المجالات.

وشدد النائب على أهمية وجود تشريع قوي يضع ضوابط واضحة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، ويحمي المواطنين من مخاطره وسلبياته المحتملة، ويضمن عدم الإضرار بحقوقهم أو التأثير سلبًا على مستقبلهم الوظيفي، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وحماية المجتمع.

وأيد زاهر ما طرحه النائب أحمد أبو هشيمة بشأن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية دراسة النماذج التي سبقت مصر في هذا المجال، والاستفادة من خبراتها، مع ضرورة أن يكون التطبيق النهائي من خلال نموذج مصري يتناسب مع طبيعة المجتمع واحتياجات الدولة وأولوياتها.

واختتم النائب كلمته بتوجيه الشكر للنائب أحمد أبو هشيمة على الجهد المبذول في إعداد الدراسة، مؤكدًا أن نجاح التحول نحو الذكاء الاصطناعي يتطلب إلى جانب التطوير التكنولوجي بناء وعي مجتمعي حقيقي، وتوفير ضمانات تشريعية تحمي المواطنين وتبدد مخاوفهم.