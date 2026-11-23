أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن العدالة التعليمية لا تتحقق بمجرد توفير مقعد دراسي، بل بضمان امتلاك كل طالب لمهارات القراءة والكتابة والحساب والفهم، مشيرًا إلى مواصلة العمل على تحسين جودة التعلم وتطوير المناهج، وفي مقدمتها البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لدى طلاب الصفوف الأولى، بالتوازي مع التوسع في إنشاء الفصول لتوفير بيئة تعليمية لائقة.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر والتقدير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» على تعاونها المثمر مع الوزارة في تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة، والذي يستهدف تحسين مستوى الطلاب في المهارات الأساسية، باعتبارها الركيزة الرئيسية لبناء تعلم حقيقي ومستدام.

جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» الذي انطلق اليوم في نسخته الأولى تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة رفيعة المستوى من منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية.

حيث شارك الوزير محمد عبد اللطيف في أعمال الجلسة الثانية ضمن فعاليات المنتدى التي جاءت تحت عنوان «الاستثمار في رأس المال البشري: التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية لدعم الطفولة المبكرة والتغذية والتعليم»، حيث أجرى مداخلة أعرب خلالها عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذا المنتدى الهام، الذي يتناول قضية بالغة الأهمية تتمثل في الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدًا أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية في أي رؤية جادة للاستثمار في رأس المال البشري، فهو لا يكتفي بنقل المعرفة، بل يفتح آفاق الفرص، ويحرر الإنسان من القيود التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ليبني مجتمعات أكثر عدالة، ونظم اقتصادية أكثر قدرة على النمو والمنافسة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن العلاقة بين التعليم والحماية الاجتماعية تتجاوز حدود التكامل بين الخدمات، لتشكل مسارًا تنمويًا واحدًا؛ فالحماية الاجتماعية تمنح الأسر القدرة على إلحاق أبنائها بالتعليم، بينما يحول التعليم الجيد هذه الفرصة إلى قدرات ومهارات حقيقية تمكن الأجيال الجديدة من تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وكسر حلقة الفقر عبر الأجيال.