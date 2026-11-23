أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية لعام 2025، والتي أظهرت ارتفاع الإنتاج السنوي من البيض بنسبة 14.4%، ليسجل 19 مليار بيضة، مقابل 16.6 مليار بيضة خلال عام 2024.

أعداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبوحة

وأوضح الجهاز أن أعداد رؤوس الماشية والحيوانات المذبوحة بلغت 4.5 مليون رأس خلال عام 2025، مقابل 4.4 مليون رأس في عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 2.2%.

اللحوم الناتجة من المذبوحات

كما ارتفعت كمية اللحوم الناتجة من المذبوحات إلى 788 ألف طن خلال عام 2025، مقابل 754 ألف طن خلال عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 4.5%.

الإنتاج المحلي من اللبن الخام

وبلغ الوزن التقديري للإنتاج المحلي من اللبن الخام 7.1 مليون طن خلال عام 2025، مقابل 6.6 مليون طن في عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 7.8%.

لحوم الطيور والدواجن

وسجلت كمية لحوم الطيور والدواجن 2.5 مليون طن، بوزن قائم، خلال عام 2025، مقابل 2.4 مليون طن خلال عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 2.4%.

انتاج البيض

وبلغ المحصول السنوي من البيض 19 مليار بيضة خلال عام 2025، مقابل 16.6 مليار بيضة في عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 14.4%.

كما ارتفع إنتاج العسل إلى 4.5 ألف طن خلال عام 2025، مقابل 3.7 ألف طن خلال عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 21.3%.