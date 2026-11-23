أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحماية المجتمعية من خلال تحسين المهارات الأساسية للطلاب، واستعادة دور المدرسة باعتبارها البيئة الرئيسية للتعلم وبناء شخصية الطالب، مؤكدًا أن عودة الطلاب إلى المدارس وانتظامهم في الحضور يمثلان أحد أهم محاور تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة نجحت في استعادة ثقة الطلاب وأولياء الأمور في المدرسة، حيث ارتفعت معدلات الحضور من نحو 15% خلال العام الدراسي 2023/ 2024 إلى أكثر من 90% حاليا، وهو ما يعكس نجاح جهود الوزارة في إعادة الطلاب إلى المدارس وتعزيز انتظام العملية التعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تستهدف أن يتلقى أبناؤنا تعليمهم داخل المدرسة، وأن يحصلوا على المعرفة والمهارات اللازمة من خلال المعلم والمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن مواجهة مشكلة ضعف الحضور والاعتماد على مصادر تعليمية خارج المدرسة تمثل معالجة لتحدٍ ممتد منذ نحو 30 عامًا، وأن ما تحقق هو ثمرة جهود متواصلة لإعادة الانضباط إلى المدارس وتحسين جودة العملية التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن المرحلة المقبلة تستهدف مواصلة العمل على تطوير المهارات الأساسية، وتعزيز دور المعلم، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة، بما يضمن أن تكون المدرسة المكان الحقيقي للتعلم، وأن يتمكن كل طالب من القراءة والكتابة بصورة سليمة، باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق جودة التعليم وبناء الإنسان المصري.

وشارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» الذي انطلق اليوم في نسخته الأولى تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة رفيعة المستوى من منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية.

وقد شارك الوزير محمد عبد اللطيف في أعمال الجلسة الثانية ضمن فعاليات المنتدى التي جاءت تحت عنوان «الاستثمار في رأس المال البشري: التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية لدعم الطفولة المبكرة والتغذية والتعليم»، حيث أجرى مداخلة أعرب خلالها عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذا المنتدى الهام، الذي يتناول قضية بالغة الأهمية تتمثل في الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدًا أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية في أي رؤية جادة للاستثمار في رأس المال البشري، فهو لا يكتفي بنقل المعرفة، بل يفتح آفاق الفرص، ويحرر الإنسان من القيود التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ليبني مجتمعات أكثر عدالة، ونظم اقتصادية أكثر قدرة على النمو والمنافسة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن العلاقة بين التعليم والحماية الاجتماعية تتجاوز حدود التكامل بين الخدمات، لتشكل مسارًا تنمويًا واحدًا؛ فالحماية الاجتماعية تمنح الأسر القدرة على إلحاق أبنائها بالتعليم، بينما يحول التعليم الجيد هذه الفرصة إلى قدرات ومهارات حقيقية تمكن الأجيال الجديدة من تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وكسر حلقة الفقر عبر الأجيال.

الاستثمار في الإنسان يبدأ من سنواته الأولى

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان يبدأ من سنواته الأولى، حيث تتشكل ملامح الشخصية، وتتأسس القدرات المعرفية واللغوية والاجتماعية، لافتًا إلى أن الوزارة تضع مرحلة رياض الأطفال، من سن الرابعة إلى السادسة، في صدارة أولوياتها، باعتبارها نقطة الانطلاق العادلة لكل طفل لتنمية قدراته واكتشاف إمكاناته، بصرف النظر عن خلفيته الاقتصادية أو الاجتماعية.

خطة التوسع في إتاحة مرحلة رياض الأطفال والارتقاء بجودتها

وأضاف أن الوزارة تعمل، انطلاقًا من هذا التوجه، على التوسع في إتاحة مرحلة رياض الأطفال والارتقاء بجودتها، من خلال تطوير المناهج التفاعلية والقدرات المهنية للمعلمات، بما يضمن تقديم خبرة تربوية وتعليمية تثري قدرات الأطفال وتؤسس لمستقبلهم التعليمي.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التحدي الحقيقي لهذا التوسع لا يقتصر على الأرقام وحدها، بل يتمثل في ضمان تعلّم فعلي يرسخ المهارات الأساسية ويبني ثقة الطفل بنفسه منذ البداية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الطفولة المبكرة ليس استثمارًا في مرحلة تعليمية بعينها، بل هو استثمار في المسار المستقبلي للإنسان بأكمله.