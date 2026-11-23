أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، أن دعم الحرف اليدوية والتراثية يمثل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، لما يتيحه من فرص عمل مستدامة، ويحققه من تمكين اقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن دوره في صون الهوية الثقافية وتعزيز الصناعات الإبداعية.. مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالانتقال من مفهوم الدعم التقليدي إلى مفهوم التمكين الاقتصادي، بما يضمن للمواطن دخلًا كريمًا وقدرة على الاعتماد على الذات.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين في الجلسة الافتتاحية للنسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية في مصر 2026 المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الجديدة، تحت شعار "الحماية الاجتماعية في عالم متغير"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية وخبراء منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف وشركاء التنمية.

وعقب الجلسة الافتتاحية، تفقد الدكتور حسين عيسى معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية المقام على هامش فعاليات المنتدى، رافقه خلالها كل من أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور حسين عيسى أجنحة المعرض المختلفة، واطّلع على المنتجات الحرفية والتراثية المعروضة، والتي تعكس ثراء الموروث الثقافي المصري وتنوعه، وتبرز مهارة الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، وفي مقدمتهم المرأة المعيلة والشباب.

وتحاور مع عدد من العارضين والحرفيين، واستمع إلى تجاربهم في التصنيع والتسويق، مثمّنًا ما يبذلونه من جهد في الحفاظ على الحرف التقليدية وتطويرها.

وأوضح عيسى أهمية ربط المنتجات الحرفية بالأسواق المحلية والخارجية، وتطوير سلاسل القيمة والتسويق، وتيسير نفاذ أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة إلى التمويل والخدمات الداعمة؛ بما يتسق مع رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية.