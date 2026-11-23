في مشهد غير تقليدي، فاجأ عريس بمحافظة دمياط عروسته يوم زفافهما بالاستعانة بسيارة نقل بدلًا من سيارة الزفاف المعتادة، في لفتة مختلفة أثارت حالة من الدهشة بين الحضور.

فيديو متداول

وظهر العريس خلال مقطع فيديو متداول وهو يستقبل عروسته داخل سيارة النقل، وسط أجواء من الاحتفال والبهجة، في مشهد بعيد عن تقاليد الزفاف المعتادة.

وتداول رواد مواقعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، وتفاعلوا مع المفاجأة، بين من اعتبرها فكرة طريفة وخارجة عن المألوف، ومن أشاد برغبة العريس في تقديم يوم مختلف لعروسته.