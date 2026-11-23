كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالدكتور حمدي مرزوق، رئيس نادي الشرقية، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير النادي ودعم رياضة الهوكي.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "لقاء مهم جمع بين جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حمدي مرزوق، رئيس نادي الشرقية، أحد أكبر الأندية الجماهيرية".

وأضاف: "الاجتماع شهد مناقشة ملف رياضة الهوكي، وسبل دعم الوزارة للنادي واللعبة، خاصة في ظل الإنجازات التي حققها نادي الشرقية في هذه الرياضة".

وتابع: "وزير الشباب والرياضة وجه بدعم توجه النادي نحو إقامة شراكات رياضية خلال الفترة المقبلة، ويأتي في مقدمتها مشروع الشراكة بين نادي الشرقية ونادي إنبي".

وأوضح: "جوهر نبيل وجه بضرورة تذليل أي صعوبات قد تواجه مشروعات الشراكة الخاصة بنادي الشرقية خلال المرحلة المقبلة، بما يساهم في تحقيق الاستدامة وتوفير فرص أفضل لتطوير النادي وأنشطته الرياضية".