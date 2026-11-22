التقى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اليوم /الأحد/ الدكتور حمدي مرزوق رئيس نادي الشرقية، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير النادي والارتقاء بمستوى الأنشطة الرياضية المختلفة، واستعراض خطط النادي خلال المرحلة المقبلة، في إطار حرص الوزارة على دعم الأندية الرياضية وتعزيز دورها في اكتشاف ورعاية المواهب وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

وتناول اللقاء، استعراض المشروعات والأنشطة المختلفة التي ينفذها النادي، مع التركيز على النشاط الرياضي، وبصفة خاصة رياضة الهوكي، باعتبار نادي الشرقية أحد أبرز وأعرق الأندية المتخصصة في هذه اللعبة، وصاحب سجل حافل بالإنجازات والبطولات الأفريقية، حيث شهد اللقاء بحث سبل دعم اللعبة والنهوض بها، والحفاظ على مكانة النادي وريادته على المستويين المحلي والقاري.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأندية الرياضية العريقة، والعمل على تطوير إمكاناتها وتعظيم الاستفادة من منشآتها وأنشطتها المختلفة، مشيرًا إلى أن نادي الشرقية يمتلك تاريخًا رياضيًا مميزًا، خاصة في رياضة الهوكي، وهو ما يتطلب البناء على هذا التاريخ ومواصلة دعم اللعبة، بما يحافظ على ريادة النادي ويسهم في إعداد أجيال جديدة من الأبطال القادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل القارية والدولية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن وزارة تدعم توجه الأندية نحو إقامة شراكات رياضية جادة تسهم في نقل الخبرات وتطوير الأداء الفني والإداري، مؤكدًا أهمية مشروع الشراكة بين نادي الشرقية ونادي إنبي في مجال كرة القدم، باعتباره خطوة يمكن البناء عليها لتطوير منظومة اللعبة واكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين، مع ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة والضوابط والإجراءات المنظمة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة والاستدامة في تنفيذ المشروعات الرياضية.

كما استعرض رئيس النادي مشروع الشراكة والتعاون بين نادي الشرقية ونادي إنبي في مجال كرة القدم، وما يستهدفه من تطوير منظومة كرة القدم بالنادي، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية والإدارية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى اللاعبين وتعزيز فرص اكتشاف المواهب وصقلها.

وشهد اللقاء، مناقشة سبل دعم هذه المشروعات وتذليل أي تحديات تواجه تنفيذها، مع التأكيد على أهمية الالتزام بأطر الحوكمة والضوابط والإجراءات المنظمة، بما يضمن تحقيق المستهدفات المرجوة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحقيق الاستدامة في تطوير المنظومة الرياضية بالنادي.