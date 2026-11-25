كشف “بونز بانديكوثيرا” نائب الرئيس الأول وكبير مخططي المنتجات في شركة «نيسان» بأمريكا الشمالية، أن الشركة اليابانية تضع إعادة إحياء سيارتها الرياضية الشهيرة «سيلفيا» على رأس أولوياتها متقدمةً بذلك على عودة طراز السيدان «ماكسيما».

وأوضح المسئول التنفيذي، خلال تصريحاته على هامش معرض لوس أنجلوس للسيارات، أن العمل جارٍ حاليًا داخل الشركة لإعادة تقديم «سيلفيا» التي توقف إنتاجها قبل نحو ربع قرن، مشيرًا إلى إمكانية إرفاقها بطراز إنتاجي مستوحى من السيارة الاختبارية «آي دي إكس» التي تجسد روح «داتسون 510» الكلاسيكية.

منصة دفع خلفي جديدة وناقل حركة يدوي لسيارة «نيسان سيلفيا» المقبلة

وأشار بانديكوثيرا إلى أن نجاح مشروع إحياء «سيلفيا» و«داتسون 510» يعتمد على تطوير منصة هندسية جديدة كليًا قائمة على الدفع الخلفي وقابلة لاستيعاب منظومات الدفع الهجينة، مع قابليتها للتسويق في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة.

وتدرس «نيسان» تقديم طراز سيدان رياضي مستوحى من «آي دي إكس» يعمل بنظام «إي باور» الهجين المتسلسل لدفع العجلات الخلفية، إلى جانب فئة أقوى بنظام الدفع الكلي ومحرّك مزدوج، على أن تُبنى فوق المنصة نفسها نسخ أعلى أداءً تحمل اسم «سيلفيا».

وأكد كبير مخططي المنتجات أن «سيلفيا» الجديدة ستتوفر حتمًا بناقل حركة يدوي للحفاظ على هويتها الرياضية الأصيلة، ملمحًا في الوقت ذاته إلى إمكانية تطوير نسخة رياضية فائقة تحمل شارة «نيسمو».

انتعاش مبيعات «نيسان» وخريطة طرازاتها الجديدة حتى عام 2027

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تسارع خطة تعافي «نيسان» وتجاوزها الجدول الزمني المحدد بفضل الزخم القوي ونمو المبيعات في أسواقها الرئيسية بأمريكا الشمالية واليابان، رغم التحديات المستمرة في السوق الصينية.

وتستعد العلامة اليابانية لإطلاق مجموعة واسعة من الطرازات الجديدة والمحدّثة خلال المرحلة المقبلة، تتصدرها الجيل الجديد كليًا من «روغ» (المعروفة باسم إكس تريل في أسواقنا)، والجيل القادم من «سكاي لاين» الذي يُرتقب طرحه في السوق الأمريكية تحت علامة «إنفينيتي» مع ناقل حركة يدوي اختياري، فضلًا عن عودة طراز الطرق الوعرة الشهير «إكستيرا» واستعادة «باثفايندر» لجذوره القائمة على هيكل الشاحنات الصلب.