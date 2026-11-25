اقتحمت قوات الأمن الكولومبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أحد متاجر السوبر ماركت بمدينة قرطاجنة المطلة على البحر الكاريبي، منهية عملية احتجاز رهائن استمرت نحو يوم كامل.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس)، بأن الرئيس الكولومبي،أبيلاردو دي لا إسبريلا، أعلن نجاح قوات الأمن في تحرير جميع الرهائن المحتجزين داخل المتجر، فيما أسفرت العملية عن مقتل أحد الخاطفين.

وجاء التدخل الأمني بعد ساعات من التوتر داخل المتجر، الذي شهد احتجاز عدد من الأشخاص على يد مسلحين، ما استدعى تحرك قوات الأمن لإنهاء الأزمة وتأمين سلامة المحتجزين.

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن عدد الخاطفين أو دوافع عملية الاحتجاز، كما لم تُعلن السلطات حصيلة تفصيلية بشأن ملابسات الاقتحام والإصابات المحتملة.

وتعد قرطاجنة، الواقعة شمالي كولومبيا على ساحل البحر الكاريبي، من أبرز المدن السياحية والتجارية في البلاد.