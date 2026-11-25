قررت جهات التحقيق بالنيابة مركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم حبس عاطل انهي حياه والده وأصاب أمه وزوجته بطعنات غادرة لخلافات أسرية داخل منزل الأسرة بقرية مشال 4 أيام علي ذمة التحقيقات .

تحرك جهات التحقيق

وكان ضباط مباحث مركز بسيون نجحوا في إلقاء القبض علي شاب عاطل متهم بقتل والده وإصابة والدته وزوجته بطعنات متفرقة، داخل منزلهم بقرية مشال التابعة لمركز ومدينة بسيون وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

بداية الحادث

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل تاجر خضروات على يد نجله، وإصابة آخرين بقرية مشال.

تحرك أمني عاجل



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة وانتقال ضباط مباحث مركز شرطة بسيون إلي محل الواقعة .

تفاصيل الواقعة



وكشفت التحريات الأمنية

ارتكاب شاب جريمة إنهاء حياة والده، ويدعى «عصام. بكير»، ويبلغ من العمر 52 سنة، ويعمل تاجر خضروات، إثر إصابته بطعنات في الصدر والبطن والرقبة، وإصابة والدته، وتدعى «كريمة مبروك»، وتبلغ من العمر 58 سنة، بجرح نافذ في الصدر، وزوجة المتهم، وتدعى «مروة خليفة»، وتبلغ من العمر 31 سنة، بجرح نافذ في الصدر والبطن، إثر مشاجرة عائلية.

ضبط المتهم

كما تم نُقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جرى نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى بسيون لعرضها علي الطب الشرعي.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.