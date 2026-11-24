في ظل التوسع المتسارع لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، باتت الخصوصية الرقمية خط الدفاع الأول لحماية المستخدمين من المضايقات الإلكترونية ومحاولات سرقة الهوية. ورغم تزايد الوعي بالمخاطر السيبرانية، لا يزال كثيرون يقعون في أخطاء تقنية يومية تفتح الباب أمام استغلال بياناتهم دون علمهم.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "ديجيتال تريندز" (Digital Trends) التقني، هناك أربعة أخطاء شائعة ينبغي تجنبها فورًا لتأمين حساباتك الرقمية:

منح التطبيقات الخارجية إذن الوصول

يلجأ بعض المستخدمين إلى تطبيقات أو إضافات غير رسمية للحصول على مزايا إضافية. غالبًا ما تطلب هذه التطبيقات أذونات واسعة للاطلاع على الصور والمحادثات وتفاصيل الملف الشخصي. لذا، يُنصح بتجنب ربط حسابات التواصل الاجتماعي بأي تطبيقات خارجية، وعدم استخدامها كوسيلة لتسجيل الدخول في منصات أخرى.

ترك الملف الشخصي "عامًا" للجميع

إتاحة الحساب للعموم تمنح الغرباء فرصة الاطلاع على صورك ومنشوراتك كافة، مما يسهل عمليات انتحال الشخصية وإنشاء حسابات مزيفة. هذا الخطر لا يضر بسمعتك فحسب، بل قد يمتد لتهديد دائرة معارفك عبر الاحتيال المالي باسمك. ولتفادي ذلك، يُفضل تفعيل خاصية "الحساب الخاص" التي توفرها معظم المنصات.

الإفراط في مشاركة المعلومات الشخصية

نشر تفاصيل دقيقة مثل تاريخ الميلاد، أو رقم الهاتف، أو عنوان السكن، يوفر مادة خام للمخترقين ومحتالي الإنترنت. استغلال هذه البيانات البسيطة قد يقود بسهولة إلى اختراق حساباتك البنكية أو سرقة هويتك الرقمية.

. إهمال تحديث إعدادات الخصوصية وكلمات المرور

الاعتماد على كلمات مرور ضعيفة أو ترك الإعدادات الافتراضية للحساب دون مراجعة دورية يُبقي بياناتك مكشوفة. تأمين الحساب يتطلب استخدام كلمات مرور معقدة وتحديثها باستمرار، مع تدقيق خيارات الخصوصية لضمان عدم مشاركة أي معلومات غير مرغوب في إظهارها.