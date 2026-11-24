أعلنت شركة موتورولا رسميًا عن إطلاق هاتفها الجديد Motorola Edge 70 Neo، الذي يأتي بتصميم أكبر حجمًا ومواصفات تركز بشكل أساسي على سعة البطارية وجودة الشاشة.

شاشة فائقة السطوع

زُوّد الهاتف بشاشة من نوع Extreme AMOLED مقاس 6.8 بوصة، مقارنة بـ 6.36 بوصة في الجيل السابق (Edge 60 Neo)، وتعمل بدقة 1272 × 2772 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز، مع سطوع ذروة يصل إلى 5200 شمعة/م²، وطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 7i.

وعلى صعيد الأداء، يعتمد الجهاز على معالج Qualcomm Snapdragon 7s من الجيل الثالث، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر منفذ بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

منظومة التصوير

يضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر Sony Lytia 710 وتدعم التثبيت البصري للصورة (OIS)، إلى جانب عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر إضاءة ثلاثي الوظائف، فيما خُصصت لصور السيلفي ومكالمات الفيديو كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

بطارية ضخمة ومواصفات المتانة

تُعد البطارية أبرز نقاط القوة في الهاتف الجديد؛ إذ تأتي بسعة 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 45 واط (مع إرفاق الشاحن داخل علبة البيع)، بالإضافة إلى دعم الشحن العكسي السلكي بقوة 7.5 واط وميزة الشحن المباشر (Bypass Charging).

ويأتي الهاتف بهيكل ذي إطار بلاستيكي بأبعاد 162.7 × 75.7 × 8.49 ملم ووزن 204 غرامات، مع مقاومة للغبار ورذاذ الماء وفق معيار IP64، واجتيازه لاختبارات المتانة العسكرية MIL-STD-810H. كما يدعم مكبرات صوت ستيريو بتقنية Dolby Atmos، وتقنيات الاتصال Wi-Fi 6E وBluetooth 6.0 وNFC، بينما يكتفي منفذ الشحن USB-C بمعيار نقل البيانات USB 2.0.

النظام والألوان

يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 16 مباشرة من العلبة، مع التزام موتورولا بتوفير ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

السعر وموعد التوافر

يتوفر هاتف Motorola Edge 70 Neo بنسخة واحدة (8 جيجابايت/128 جيجابايت) بسعر يبلغ 23,800 جنيه مصري تقريباً (40,999 روبية هندية)، مع إمكانية الحصول على خصومات إطلاق وعروض بنكية تصل قيمتها الإجمالية إلى 3,485 جنيه مصري تقريباً (6,000 روبية) ليصبح السعر النهائي بعد الخصم حوالي 20,320 جنيه ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الرسمية في الأول من ديسمبر 2026.