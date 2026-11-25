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أعلن خفر السواحل الأمريكي مقتل ستة أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة قبالة سواحل ولاية "ميسيسيبي".

وأفاد خفر السواحل - حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء - بأن الطائرة وهي من طراز سيسنا 210 تحطمت بالقرب من جزيرة "هورن" وعلى متنها ستة أشخاص بينهم طفلان، مما استدعى إطلاق عمليات بحث استمرت لعدة ساعات.

وأضاف خفر السواحل أن الغواصين عثروا على جثامين جميع الضحايا الستة داخل هيكل الطائرة، وذلك عقب جهود بحث استمرت أربع ساعات.

وأقلعت الطائرة من مدينة "نيو أورلينز" وكانت متجهة إلى مدينة "فورت مايرز" في ولاية "فلوريدا"، وذلك وفقا لبيانات موقع "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات الجوية.. وستتولى إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الحادث.