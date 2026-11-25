تستعد شركة «هيونداي» الكورية الجنوبية لإحداث تحول جذري في قطاع المركبات التجارية الخفيفة، وذلك عبر تطوير الجيل الخامس الجديد كليًا من شاحنة البيك أب الصغيرة الشهيرة «هيونداي بورتر» — المعروفة في عدد من الأسواق العالمية باسم «إتش 100» — تمهيدًا للكشف الرسمي عنها خلال عام 2027.

وكشفت أحدث الصور التجسسية لنماذج الاختبار شبه العارية من التمويه، والتي رصدتها عدسات المصورين، عن استعداد الصانع الكوري لطرح نسخة كهربائية بالكامل من هذه الشاحنة المدمجة لتوفر للشركات وأساطيل التوصيل بديلًا عمليًا ومنخفض التكلفة مقارنةً بشاحنات البيك أب التقليدية كبيرة الحجم.

تصميم جديد بغطاء محرك أمامي لتعزيز معايير السلامة في «هيونداي بورتر 2027»

يمثل التغيير الأبرز في الجيل الخامس الجديد التخلّي لأول مرة منذ 5 عقود عن تصميم المقصورة المسطحة المثبتة فوق المحرك مباشرةً، والانتقال إلى تصميم يضم غطاء محرك أماميًا قصيرًا ومقصورة ركاب متراجعة خلف محور العجلات الأمامية؛ وذلك لتوفير منطقة امتصاص صدمات تحمي السائق والراكب في التصادمات الأمامية وتؤهل الشاحنة للأسواق الأوروبية ذات المعايير الصارمة.

ويستلهم الهيكل الخارجي خطوطه الصندوقية الحادة ومصابيحه الأمامية المستطيلة من لغة التصميم الحديثة لسيارات «هيونداي توسان» و«سانتا في»، مع توافرها بخيارات المقصورة المفردة والمزدوجة.

منظومات القوة الكهربائية ونظام إدارة الأساطيل الذكي

تشير التقارير الهندسية إلى أن الجيل الجديد سيعتمد على نسخة معدلة من منصة المركبات التجارية الكهربائية التابعة للمجموعة الكورية، مع استعارة تقنيات البطاريات ومنظومة الدفع من شقيقتها «كيا بي في 5» التي تتوافر بخيارات بطاريات سعة 51.5 و71.2 كيلوواط/ساعة، فضلًا عن رصد نماذج اختبارية تشير إلى توافر خيار الدفع الرباعي ثنائي المحركات إلى جانب نسخة تعمل بالغاز البترولي المسال دون الاعتماد على محركات الديزل التقليدية.

وفي المقصورة الداخلية، ستزود الشاحنة بنظام التشغيل الذكي «بليوس كونيكت» الذي يجمع بين الترفيه والاتصال السحابي وأدوات إدارة الأساطيل التجارية لمراقبة حالة المركبات وجدولة الصيانة، بالإضافة إلى دعم أنظمة مساعدة السائق المتقدمة من المستوى الثاني المطور في النصف الثاني من عام 2027.