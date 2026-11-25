أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بالإنابة، فادي حاج علي، أن مصر تقود تنسيق المواقف العربية وتمثل قوة فاعلة في دعم العمل المتوسطي المشترك، بفضل دبلوماسيتها النشطة وإسهاماتها في تعزيز الحوار والتعاون بين دول ضفتي المتوسط.

وقال حاج علي - في حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم / الأربعاء /، على هامش انعقاد المنتدى الإقليمي الحادي عشر للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة - إن مصر تتولى تنسيق الموقف العربي داخل الاتحاد، وتعمل على بلورة مواقف عربية مشتركة لإيصال رسالة عربية موحدة بشأن القضايا المطروحة.

وأضاف أن الدبلوماسية المصرية تتميز بفاعليتها وحرصها على تقريب وجهات النظر والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة، وهو ما يعزز مكانة مصر ودورها في مختلف المحافل والمنتديات المعنية بالتعاون المتوسطي.

وأثنى الأمين العام، في هذا السياق، على الدور الذي يضطلع به وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، في دعم العمل المتوسطي وتشجيع المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي.

وأوضح أن الدور المصري في الاتحاد يستند إلى حرص القاهرة على تعزيز الحوار والتفاهم بين دول ضفتي المتوسط، فضلا عن مكانتها التاريخية، إذ كانت من الدول الرائدة في إطلاق فكرة الاتحاد من أجل المتوسط عام 2008، والمساهمة في تأسيسه وبدء عمله عام 2010، إلى جانب استمرار انخراطها الفاعل في أنشطته ومبادراته.

وأشار إلى أن مصر لا تكتفي بالمشاركة في أنشطة الاتحاد، بل تسهم بصورة عملية في تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح مبادراته، مستشهدا باستضافتها المنتدى الاقتصادي للاتحاد من أجل المتوسط في القاهرة الشهر الماضي، الذي حظي برعاية الحكومة المصرية ومشاركة واسعة من الأطراف المصرية والمتوسطية، بما يعكس التزام القاهرة بدعم الشراكات الإقليمية وتحويل الحوار إلى مبادرات عملية.

ونوه بالكفاءات المصرية العاملة داخل أمانة الاتحاد، مؤكدا اضطلاعها بأدوار مهمة في مختلف مجالات عمل الأمانة، كما أشاد بإسهامات الأمين العام السابق، السفير ناصر كامل، في دعم مسيرة الاتحاد وتعزيز حضوره.

وحول انعقاد المنتدى الإقليمي الحادي عشر، أوضح حاج علي أن الاجتماع يأتي في مرحلة دقيقة تمر بها منطقة المتوسط، في ظل ما تشهده من تحديات متزايدة ونزاعات وأزمات متواصلة، الأمر الذي يضاعف أهمية تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول الأعضاء الـ43، والعمل على إيجاد أرضية مشتركة تتيح مواجهة التحديات وتحقيق مزيد من التكامل بين ضفتي المتوسط.

وأكد أن الاتحاد يسعى، من خلال منصات الحوار التي يوفرها، إلى بناء فضاء متوسطي أكثر ترابطا، وتعزيز التعاون في مجالات متعددة، من بينها مواجهة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتمكين المرأة والشباب، مشددا على أن التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة تستدعي حلولا جماعية وتنسيقا مستمرا بين الدول الأعضاء.

ولفت إلى أن المنتدى يأتي استكمالا لمسار انطلق العام الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 30 عاما على إعلان برشلونة لعام 1995، الذي أرسى أسس الشراكة الأورو-متوسطية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، وإطلاق ميثاق الاتحاد من أجل المتوسط الذي أعدته المفوضية الأوروبية، موضحا أن الاتحاد يعمل على مواءمة خططه وبرامجه مع توجهات هذا الميثاق.

وشدد على أن التحدي الأساسي في المرحلة الراهنة يتمثل في الانتقال من الأفكار والالتزامات إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على حياة شعوب المنطقة، وهو ما يشكل محور المناقشات خلال اجتماع وزراء الخارجية وممثلي الدول الأعضاء الـ43، بما يدعم مسيرة الحوار والتعاون المتوسطي.

واستعرض الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بالإنابة، عددا من المبادرات التي أطلقها الاتحاد خلال العام الجاري، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ أجندة المتوسط الجديدة، مذكرا بعقد اجتماع في العاصمة الإيطالية روما في 29 سبتمبر الماضي، أسفر عن وضع خطة روما للعمل البيئي، فضلا عن المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) بمدينة أنطاليا التركية، من خلال الجناح المتوسطي الذي استضاف نحو 50 فعالية تناولت القضايا البيئية والتحديات المناخية التي تواجه المنطقة.

ونبه إلى أن منطقة المتوسط من أكثر المناطق تأثرا بتغير المناخ، إذ يشهد حوض المتوسط احترارا بمعدل أسرع بنحو 20% مقارنة بالمتوسط العالمي، الأمر الذي يجعل تعزيز التعاون في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية البيئة أولوية ملحة.

وسلط الضوء على جهود الاتحاد في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مواجهة الكوارث، لا سيما حرائق الغابات، والوقاية منها والاستعداد المبكر لها، من خلال إنشاء مركز إقليمي للتعاون والتدريب بمدينة بافوس القبرصية.

وفيما يتعلق بالتعليم والتشغيل، أبرز العمل بالتعاون مع المفوضية الأوروبية على مبادرة الجامعة المتوسطية، التي تستهدف بناء تحالف أكاديمي أورو-متوسطي، إلى جانب إطلاق برامج لدعم ريادة الأعمال والتجارة الرقمية، بمشاركة عدد من دول المنطقة، من بينها مصر والجزائر ولبنان وفلسطين وتونس.

وأوضح أن هذه المبادرات تأتي في إطار تعاون مشترك بين الاتحاد والدول الأعضاء ورئاسته المشتركة، بهدف توسيع فرص التنمية وتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين، مشيرا إلى استمرار العمل على تطوير هذه البرامج وتحويلها إلى نتائج عملية، انطلاقا من قناعة بأن التحديات المشتركة تتيح أيضا فرصا لبناء حلول مشتركة.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة في منطقة المتوسط، شدد على أولوية تعزيز مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الاتحاد يولي اهتماما كبيرا بهذا الملف، وأن الفعاليات المصاحبة للمنتدى الإقليمي تتضمن مناقشات مخصصة لدعم ريادة المرأة وتوسيع دورها في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بمنطقة المتوسط لا تزال محدودة، إذ تتراوح بين 20 و30%، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود لزيادة فرص مشاركتها في سوق العمل وتعزيز حضورها في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن دور المرأة لا يقتصر على التوظيف، بل يمتد إلى التعليم والثقافة وبناء القدرات والمساهمة في تطوير المجتمعات.

وأضاف أن الاتحاد يعمل على توفير منصات للحوار والتعاون في هذا المجال، بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المرأة، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير السياسات والمبادرات الرامية إلى تعزيز تمكينها.

وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أثنى الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بالإنابة على ما حققته المرأة المصرية في شتى الميادين، مؤكدا أن مصر تضطلع بدور ريادي في مجال تمكين المرأة، وأن حضورها يتعزز بصورة مستمرة في مجالات المشاركة السياسية والعمل الأكاديمي والإعلامي ومختلف القطاعات المهنية.

وأكد أن المرأة المصرية باتت تتمتع بحضور فاعل ومؤثر في مجالات متعددة، وهو ما يحظى بتقدير وإعجاب العديد من الدول، مشددا على حرص الاتحاد من أجل المتوسط على إبراز إسهاماتها وإيصال صوتها إلى المستوى الإقليمي، من خلال تعزيز مشاركتها في الحوارات والنقاشات والفعاليات المتوسطية.