يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار ، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى الدكتورة سوزان القليني، عضوة المجلس ومقررة لجنة الإعلام والمتحدث الرسمي للمجلس، بمناسبة تكريمها ومنحها «وسام التميز والإبداع الإعلامي والأكاديمي»، خلال فعاليات قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، تقديرًا لمسيرتها الأكاديمية والإعلامية المتميزة، وإسهاماتها العلمية والمجتمعية.

وعبرت المستشارة أمل عمار عن بالغ اعتزازها بهذا التكريم المستحق، الذي يعكس ما قدمته الدكتورة سوزان القليني من عطاء متميز في مجالات الإعلام والتعليم والبحث العلمي، وما أسهمت به من جهود في دعم قضايا المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، مؤكدة أن هذا التقدير يمثل تتويجًا لمسيرة حافلة بالعمل والعطاء والتميز، متمنية لها المزيد من النجاح والتميز، ومواصلة مسيرتها الحافلة بالعطاء والإنجاز.