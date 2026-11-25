في إطار جهود الدولة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، ودعم مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملة توعية مجتمعية تستهدف مواجهة المعوقات الاجتماعية والثقافية التي تحد من تمكين المرأة اقتصاديًا، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الغذائي للأسر، خاصة في محافظات الصعيد.

حملة جديدة للتوعية المجتمعية

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، انطلاق حملة التوعية المجتمعية بعنوان «كسر المعوقات الاجتماعية نحو المشاركة الاقتصادية وتحسين المستوى المعيشي والأمن الغذائي للأسرة»، في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا.

وتأتي الحملة ضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والمجلس القومي للمرأة وبرنامج الأغذية العالمي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية.

التمكين الاقتصادي للمرأة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحملة تستهدف رفع الوعي بأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، ودوره في تحقيق الاستقرار الأسري وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الغذائي للأسر، إلى جانب تسليط الضوء على المعوقات الاجتماعية والثقافية التي تحد من مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

كما تعمل الحملة على تشجيع ثقافة الشراكة وتكافؤ الفرص داخل الأسرة والمجتمع، من خلال سلسلة من الجلسات التثقيفية والتوعوية التي تستهدف النساء والرجال والشباب، وتتناول عددًا من الموضوعات المرتبطة بتحسين سبل المعيشة، ودعم فرص العمل والإنتاج، وإقامة المشروعات الصغيرة المدرة للدخل، إلى جانب الإدارة الرشيدة للموارد الأسرية.

5 آلاف مستفيد

وتستهدف الحملة الوصول إلى نحو 5 آلاف مستفيد ومستفيدة من مختلف الفئات داخل المجتمعات المحلية بالمحافظات المستهدفة، من خلال جلسات توعية ينفذها ميسرون ومدربون محليون جرى تأهيلهم مسبقًا عبر برنامج تدريب المدربين (TOT)، بما يضمن وصول رسائل الحملة إلى الفئات المستهدفة بكفاءة، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة على مستوى المجتمع.