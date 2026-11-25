لم يعد ملف شركة الكرة في نادي الزمالك مجرد فكرة استثمارية تنتظر استكمال إجراءات تأسيسها لكنه تحول إلى واحد من أهم الملفات التي تتطلب توافقًا بين مجلس الإدارة ورموز النادي في ظل الحاجة إلى بناء كيان قادر على توفير موارد مالية جديدة ودعم الفريق الأول واستعادة الاستقرار الفني والإداري دون المساس بحقوق القلعة البيضاء أو إبعاد أبنائها عن المشاركة في صناعة القرار.

وفي هذا الإطار تحرك حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك لاستكمال المشاورات مع عدد من نجوم النادي السابقين خلال اجتماع عقده أمس لمناقشة المقترحات المطروحة بشأن مستقبل شركة الكرة والاستماع إلى رؤية أبناء القلعة البيضاء حول الشكل الأنسب للمشروع والضمانات التي يجب توافرها قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

ويأتي الاجتماع في توقيت يسعى خلاله الزمالك إلى وضع أسس أكثر وضوحًا للتعامل مع ملف الاستثمار الرياضي خاصة أن تأسيس شركة للكرة لا يرتبط فقط بتوفير مستثمر أو تحديد نسب المشاركة وإنما يتطلب صياغة علاقة متوازنة بين النادي والكيان الجديد تضمن تحقيق عائد اقتصادي دون التأثير على هوية الزمالك وقراراته الرياضية.

حسين لبيب يفتح الباب أمام جميع المقترحات

وشهد الاجتماع حضور المهندس هشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد طارق ورامي نصوحي عضوي المجلس والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة إلى جانب مجموعة من رموز الكرة الزملكاوية ضمت فاروق جعفر وحلمي طولان وأيمن يونس ومحمود الخواجة وعادل عبد الواحد وهشام يكن والدكتور طارق سليمان.

وحرص حسين لبيب في بداية الجلسة على التأكيد أن الهدف الأساسي من تأسيس شركة الكرة هو خدمة الزمالك وتحقيق استفادة مباشرة للنادي بما يساعده على المنافسة وحصد البطولات مشددًا على أن مجلس الإدارة لا يبحث عن مجرد إنشاء كيان استثماري وإنما يريد مشروعًا ينعكس بصورة إيجابية على مستقبل الفريق والقلعة البيضاء بشكل عام.

وفي رسالة تحمل أهمية خاصة بشأن الجدل حول هوية المشاركين في الشركة أكد رئيس الزمالك أنه لا توجد أسماء محددة جرى الاستقرار عليها حتى الآن كما لم يتم تحديد نسب للمشاركة أو الملكية نافيًا وجود شخص بعينه تقرر دخوله ضمن المشروع.

رموز الزمالك يرفضون الاستثمار دون ضمانات واضحة

من جانبهم حرص نجوم الزمالك السابقون على التأكيد أن تحركهم لا يستهدف عرقلة مشروع شركة الكرة أو الاعتراض على فكرة الاستثمار وإنما يسعى إلى ضمان خروج المشروع بصورة تحقق المكاسب المنتظرة للنادي وتمنح أبناءه دورًا في تحديد ملامح مستقبل كرة القدم داخل القلعة البيضاء.

وأكد فاروق جعفر أن اللاعبين القدامى يجب أن يكون لهم حضور في المشروعات المرتبطة بكرة القدم وفي مقدمتها شركة الكرة مشيرًا إلى أن طموحهم يتمثل في مساعدة الزمالك على استعادة قوته والوقوف على أرض صلبة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن أبناء النادي لا يعارضون تأسيس الشركة لكنهم يريدون كيانًا مفيدًا للقلعة البيضاء من جميع الجوانب باعتبار أن كرة القدم هي الواجهة الرئيسية للنادي وأن نجاح أي مشروع استثماري يجب أن يظهر تأثيره على الفريق ومكانته وقدرته على المنافسة.

أما حلمي طولان فشدد على ضرورة تغليب المصلحة العامة للزمالك على أي اعتبارات أخرى مؤكدًا أن جميع المشاركين في المشاورات يجب أن يتعاملوا مع الملف بصورة مجردة من المصالح الشخصية وأن يكون الهدف الوحيد هو الوصول إلى صيغة تخدم النادي وتدعم مستقبله.

وفي السياق نفسه وضع أيمن يونس ملف حقوق الزمالك في صدارة أولويات المناقشات مؤكدًا ضرورة تحديد العلاقة مع المستثمر من خلال تعاقد واضح يتضمن حقوق والتزامات كل طرف حتى لا يجد النادي نفسه أمام خلافات مستقبلية بسبب غياب الضوابط القانونية أو عدم وضوح الصلاحيات.

لجان فنية وقانونية ومالية.. المقترح الأبرز على طاولة الاجتماع

وكانت النقطة الأهم في الاجتماع هي المقترح الخاص بتشكيل لجان متخصصة تضم عددًا من رموز الزمالك إلى جانب خبراء في المجالات القانونية والفنية والمالية لتقديم تصور متكامل بشأن شركة الكرة ودراسة الجوانب المختلفة للمشروع قبل عرضه على مجلس الإدارة.

ويستهدف المقترح عدم الاكتفاء بالمناقشات العامة حول تأسيس الشركة والانتقال إلى مرحلة إعداد رؤية عملية تتضمن طبيعة الكيان المقترح وآليات إدارته وحقوق النادي وشكل العلاقة مع المستثمرين إلى جانب تحديد الدور الذي يمكن أن يؤديه أبناء الزمالك في المشروع.

ورحب حسين لبيب بالفكرة وطلب من النجوم القدامى موافاته بأسماء المرشحين لعضوية هذه اللجان مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ المقترح بما يسمح لمجلس الإدارة بدراسة التشكيلات والبدء في التعامل مع الملف بصورة منظمة.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تقديم تشكيل اللجان المقترحة إلى مجلس الإدارة يوم 25 ديسمبر المقبل ليكون هذا الموعد أول محطة تنفيذية واضحة ضمن سلسلة المشاورات الجارية بشأن شركة الكرة.

25 ديسمبر بداية المرحلة العملية.. والقرار النهائي ينتظر الجمعية العمومية

ورغم التقدم الذي شهدته المناقشات فإن مجلس إدارة الزمالك لم يحسم حتى الآن الشكل النهائي لشركة الكرة سواء فيما يتعلق بالأسماء المشاركة أو نسب الملكية أو طبيعة المستثمرين المحتملين حيث أكد حسين لبيب أن استكمال الإجراءات والدراسات الحالية يسبق اتخاذ أي قرار نهائي.

وأوضح رئيس النادي أنه عقب الانتهاء من الخطوات المطلوبة سيتم الرجوع إلى الجمعية العمومية والجهة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة قبل حسم مستقبل الشركة في إطار الالتزام بالإجراءات المنظمة لهذا النوع من المشروعات.

كما اتفق الحاضرون على استمرار التواصل بين مجلس الإدارة ورموز النادي حيث حدد حسين لبيب السادسة مساء الثلاثاء المقبل موعدًا لعقد اجتماع جديد مع النجوم القدامى لمتابعة تطورات الملف واستكمال المناقشات.