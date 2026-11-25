شهد برنامج «أوضة اللبس» المذاع عبر قناة النهار، نقاشًا بين عبد الحليم علي ونادر السيد، بشأن بيان لاعبي نادي الزمالك الذي أعلنوا خلاله موقفهم من تأخر صرف المستحقات المالية، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وأكد عبد الحليم علي، نجم الزمالك السابق، تضامنه مع لاعبي الفريق في المطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، مشيدًا بما قدموه خلال الفترة الماضية، لكنه تحفظ على طريقة إعلان موقفهم من خلال بيان يتضمن تفاصيل الأزمة.

وقال عبد الحليم علي، خلال ظهوره في برنامج «أوضة اللبس»: «أنا مع وضد في البيان شوية»، موضحًا أن لاعبي الزمالك يستحقون التقدير بعدما كانوا على قدر المسؤولية، ونجحوا في التتويج ببطولة الدوري الموسم الماضي، والوصول إلى نهائي البطولة الإفريقية، إلى جانب استمرارهم في المنافسة خلال الموسم الحالي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وأضاف: «أنا معاهم قلبًا وقالبًا في المطالبة بحقوقهم، وخصوصًا إن الظروف بالنسبة لبعض اللعيبة، أو معظمهم، ما بقتش سهلة. في الزمن ده الدنيا بقت محتاجة إنك تكون معاك فلوسك عشان تعرف تشتغل وتعرف تتمرن».

وتابع أنه يعترض على نشر بيان بهذه الطريقة وبهذه التفاصيل، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن يتحدث قائد الفريق عمر جابر عن تأخر المستحقات والظروف التي يواجهها اللاعبون، وهو ما كان كافيًا لوصول الرسالة إلى الرأي العام دون الكشف عن كل هذه التفاصيل.

وقال عبد الحليم علي إنه لا يحبذ ظهور لاعبي الزمالك أمام العالم بهذه الصورة، رغم تأكيده دعمه الكامل لهم في الحصول على حقوقهم المالية.

نادر السيد يدافع عن بيان لاعبي الزمالك

من جانبه، دافع نادر السيد عن موقف لاعبي الزمالك، متسائلًا عن البدائل المتاحة أمامهم بعد محاولاتهم المتكررة لحل أزمة المستحقات مع الإدارة دون الوصول إلى نتيجة.

وقال نادر السيد: «اللعيبة تعمل إيه؟ أكيد اتكلموا في الأوض المقفولة، وأكيد صرّحوا وراحوا اتكلموا مع الإدارة وقالوا لهم: إحنا عايزين نعمل إيه يا جماعة؟ عايزين فلوس يا جماعة، عايزين مستحقاتنا».

وشدد على أن حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية حق أصيل لهم، وليس منحة من إدارة النادي، مؤكدًا أن هذه الأموال تمثل التزامات مالية مقابل عملهم داخل الفريق.

وأضاف: «ده حقهم على فكرة، مش منّة من إدارة النادي إنها تدي مستحقات اللعيبة. ده أمر عادي جدًا، لأن في الآخر ده شغلهم، ودي التزامات، وهم ملتزمين جدًا بيها».

نادر السيد يطالب إدارة الزمالك بالرحيل حال العجز عن إدارة النادي

وفي سياق متصل، تحدث نادر السيد عن مسؤولية مجلس إدارة الزمالك في التعامل مع الأزمة المالية، مؤكدًا أنه لا يوجد أي حرج في اعتذار الإدارة عن استكمال مهمتها إذا كانت غير قادرة على الوفاء بالتزامات النادي وإدارته بالشكل المطلوب.

وأوضح أن الإدارة الحالية اعتادت الحديث عن حجم الديون والأزمات المالية التي يعاني منها النادي منذ توليها المسؤولية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع دون حلول يفرض ضرورة إعادة النظر في قدرة المجلس على الاستمرار.

وقال نادر السيد إن الإدارة إذا لم تكن قادرة على الوفاء بالتزاماتها، يمكنها الاعتذار عن استكمال المهمة، وإفساح المجال أمام مجلس أو لجنة أخرى تتولى المسؤولية وتعمل على إعادة الاستقرار للنادي.

وأضاف أن المجلس بإمكانه الإعلان بوضوح عن عدم قدرته على الاستمرار خلال الأشهر السبعة أو الثمانية المتبقية من مدته، وترك المسؤولية لجهة أخرى تستطيع إدارة النادي والعمل على تجاوز أزماته المالية والإدارية.

واختتم نادر السيد حديثه بالتأكيد على أن مصلحة الزمالك يجب أن تكون الأولوية، وأن وجود إدارة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين والنادي أمر ضروري للخروج من الأزمة الحالية.