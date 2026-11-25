تستعد الأسواق لتطبيق زيادات جديدة على أسعار عدد من منتجات الشوكولاتة، اعتبارًا من السبت 28 نوفمبر، وفقًا للقائمة السعرية المعلنة من حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، وشملت الزيادات عددًا من منتجات شوكولاتة جلاكسي، حيث اختلفت قيمة الزيادة بحسب حجم ونوع العبوة، لتتراوح بين 5 و25 جنيهًا.

وسجلت عبوة الشيكولاتة وزن 56 جرامًا 80 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا، فيما وصل سعر عبوة 80 جرامًا إلى 115 جنيهًا مقابل 100 جنيه سابقًا.

كما ارتفع سعر عبوة 30 جرامًا إلى 45 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا، وزادت عبوة الميني إلى 275 جنيهًا مقابل 250 جنيهًا.

وشملت القائمة أيضًا ارتفاع سعر بعض المنتجات إلى 225 جنيهًا بدلًا من 200 جنيه، بينما ارتفعت الشيكولاتة سعر 75 جنيها إلى 85 جنيهًا.

وبذلك تتراوح الزيادات الجديدة على المنتجات بين 5 و25 جنيهًا، على أن يبدأ العمل بالأسعار المعدلة اعتبارًا من السبت المقبل.