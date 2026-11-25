أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بسوق اليوم الواحد بمدينة بنها، لمتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية، والاطمئنان على جودة المنتجات المعروضة، والتأكد من التزام العارضين بطرح السلع بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، والمحاسب وليد الشهاوي، رئيس مركز ومدينة بنها.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مختلف أقسام السوق، واطلع على أسعار السلع والمنتجات الغذائية ونسب التخفيضات المقدمة، كما حرص على إجراء حوارات مباشرة مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن الأسعار وجودة المنتجات، للتأكد من استفادتهم من التخفيضات المطروحة وتلبية احتياجاتهم.



ويُقام سوق اليوم الواحد بمحافظة القليوبية على مدار 3 أيام متتالية، بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، وبمشاركة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث انطلقت فعاليات السوق أمس بمدينة القناطر الخيرية، ويُقام اليوم بمدينة بنها، على أن تختتم فعالياته غدًا بمدينة شبرا الخيمة، وذلك لإتاحة السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة لأكبر عدد من المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

ووجه المحافظ، بضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة المعلنة، وعدم المغالاة في أسعار السلع، مع توفير المنتجات بكميات مناسبة ومراعاة جودة المعروض، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والرقابة التموينية لضمان وصول التخفيضات الحقيقية إلى المواطنين.

وفي سياق متصل، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية جهودها في متابعة منافذ مبادرة تخفيض الأسعار، والتي يبلغ عددها 18 منفذًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الجهات والشركات المشاركة، وفي مقدمتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان توافر السلع الأساسية وتنوع المعروض منها وإتاحتها بأسعار مخفضة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة القليوبية للتوسع في أسواق اليوم الواحد ومنافذ بيع السلع المخفضة، وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري وتخفيف الأعباء عن المواطنين.