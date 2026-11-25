كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام مستقلى سيارة ملاكى بالوقوف أسفل منزله وتعاطى المواد المخدرة داخل السيارة بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (سائق مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ) وبسؤاله أقر بتضرره من شقيقه ونجل شقيقه وشخصين آخرين لقيامهم بإستقلال سيارة ملاكى والتوقف بها أمام العقار محل سكنه وتعاطى المواد المخدرة ، بالإضافة إلى وجود خلافات عائلية وجيرة بينهم.





أمكن ضبط المشكو فى حقهم حال إستقلالهم السيارة المشار إليها وضبط بحوزتهم (كمية لمخدر الشادو ) ..وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.





تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





