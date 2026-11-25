في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الذهب تحركات متباينة، تبرز تساؤلات المواطنين حول التوقيت المناسب للشراء والبيع، وما إذا كانت التراجعات الحالية تمثل فرصة للاستثمار أم مؤشرًا على استمرار الهبوط..

وقدم إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، مجموعة من النصائح للمواطنين والمستثمرين، مؤكدًا أن الأسعار الحالية مناسبة للشراء، ولكن بشرط توافر فائض مالي وعدم الحاجة إلى الأموال على المدى القريب، محذرًا في الوقت نفسه من الانسياق وراء المضاربات بحثًا عن مكاسب سريعة.

الذهب

وأكد إيهاب واصف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «MBC مصر 2»، أن سعر الذهب خلال الفترة الحالية يعتبر مناسبًا جدًا للشراء، موضحًا أن المواطنين الذين اشتروا الذهب عند مستويات سعرية مرتفعة لا داعي لقلقهم من التراجعات الحالية، طالما أنهم ليسوا مضطرين إلى البيع في الوقت الراهن.

الذهب

وأضاف رئيس شعبة الذهب أن المواطنين الذين يمتلكون فائضًا ماليًا يمكنهم استغلال انخفاض الأسعار والشراء مجددًا، بهدف خفض متوسط تكلفة ما يمتلكونه من المعدن الأصفر، موضحًا أنه إذا اشترى المواطن الذهب بسعر 8 آلاف أو 7500 جنيه، ثم تراجع إلى 6500 جنيه لعيار 24، فيمكنه شراء كميات إضافية واحتساب متوسط سعر الشراء، بما يقلل التكلفة الإجمالية للذهب الذي يمتلكه.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تساعد المستثمر على تقليل الفارق بين سعر الشراء الحالي ومتوسط التكلفة، ومن ثم تقليل فترة الانتظار للوصول إلى نقطة التعادل أو تحقيق الأرباح، مشددًا على ضرورة ألا يستخدم المواطن أموالًا قد يحتاج إليها خلال الفترة المقبلة.

تحذير من المضاربة في الذهب والفضة

وحذر واصف من التعامل مع الذهب والفضة باعتبارهما وسيلة لتحقيق أرباح سريعة خلال فترات قصيرة، مؤكدًا أن الاستثمار في المعادن الثمينة يحتاج إلى رؤية طويلة الأجل، ولا يناسب من يرغب في تحقيق مكاسب خلال عدة أشهر.

وأوضح أن المواطن الذي يشتري الذهب ثم يضطر إلى بيعه بعد فترة قصيرة لتوفير السيولة قد يتعرض لخسائر نتيجة تقلبات الأسعار، لافتًا إلى أن من يحتاج إلى أمواله على المدى القريب يمكنه دراسة بدائل استثمارية أخرى، مثل الأوعية الادخارية البنكية أو المشروعات والأنشطة التجارية.

ضبابية الأسواق العالمية تربك توقعات أسعار الذهب

وتطرق رئيس شعبة الذهب إلى تطورات الأسواق العالمية، مؤكدًا أنها تمر بحالة من الضبابية وعدم اليقين، في ظل تداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على حركة المعدن الأصفر.

وأوضح أن اتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة، إلى جانب تداعيات التوترات في منطقة الشرق الأوسط على أسعار الوقود والطاقة، تمثل عوامل رئيسية في تحديد مسار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن انخفاض أسعار الوقود قد يسهم في تراجع معدلات التضخم، وهو ما قد ينعكس على توجهات الأسواق وقرارات السياسة النقدية، مؤكدًا أن تشابك هذه المتغيرات يجعل من الصعب التنبؤ بشكل قاطع باتجاه أسعار الذهب، سواء نحو مزيد من الانخفاض أو العودة إلى الارتفاع.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026

وعلى صعيد الأسعار المحلية، استعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، تقريرًا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، والتي جاءت كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6446 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5660 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4843 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 45280 جنيهًا.