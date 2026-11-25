استقبل الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفير سيسيرا سينافيراتنا، سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى مصر، لبحث فرص تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

وأكد الدكتور محمد عوض أن العلاقات المصرية السريلانكية، التي تمتد لنحو 70 عاماً، تمثل أساساً مهماً لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الشراكات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن مصر كانت أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع سريلانكا.

توسع الشركات السريلانكية في مصر

وأوضح أن الهيئة شهدت تزايداً ملحوظاً في عمليات تأسيس وتوسع الشركات السريلانكية في مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة في قطاعي المنسوجات والملابس، متوقعاً استمرار نمو هذه الاستثمارات مع نجاح الشركات القائمة في الإنتاج والتصدير من السوق المصري إلى الأسواق العالمية.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية وجود مجلس أعمال مصري-سريلانكي ليكون منصة مشتركة للحوار الاقتصادي وتعزيز التواصل بين المستثمرين، على أن يتزامن إطلاقه مع الاحتفال بالذكرى الـ70 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في فبراير المقبل.

ومن جانبه، أكد وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهيئة تعمل على تنسيق الجهود الاستثمارية والتنموية بين البلدين، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في مصر وسريلانكا.

وفي سياق متصل، دعا السفير السريلانكي الدكتور محمد عوض للمشاركة في معرض «سريلانكا إكسبو 2027»، المقرر إقامته بالعاصمة كولومبو خلال يناير المقبل، والاستفادة من خبرات الهيئة في تنظيم وتنسيق لقاءات ثنائية (B2B) بين ممثلي مجتمعي الأعمال في البلدين على هامش المعرض.