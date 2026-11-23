نفذ المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية والخدمية بقرية بغداد، التابعة لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار مبادرة «أنتِ الحياة»، بهدف تعزيز وعي السيدات والفتيات، وتيسير حصولهن على الخدمات الصحية والاجتماعية.

وشملت الفعاليات عقد جلسة دوار، وتنظيم ندوة توعوية بعنوان «معًا بالوعي نحميها»، تناولت التوعية بمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، والتعريف بحقوقها وسبل حمايتها، بمشاركة 120 مواطنًا ومواطنة.

كما تضمنت الفعاليات تنظيم مأمورية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات، تيسيرًا لحصولهن على أوراقهن الثبوتية وتمكينهن من الاستفادة من الخدمات المختلفة، وقد بلغ عدد المستفيدات 51 سيدة وفتاة.

وفي إطار الاهتمام بصحة المرأة، نُظمت قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية «صحة المرأة»، تضمنت إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية الفورية للكشف عن ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، واعتلال وظائف الكلى، وارتفاع الدهون الثلاثية. وقد بلغ عدد المستفيدات 189 حالة، فيما جرى تحويل 28 حالة لاستكمال الفحوصات وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار جهود المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتعزيز وصول الخدمات التوعوية والصحية إلى السيدات والفتيات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ورفع مستوى وعيهن بحقوقهن والخدمات المتاحة لهن، بما يسهم في دعم تمكين المرأة وتحسين جودة حياة الأسرة وتعزيز استقرار المجتمع.