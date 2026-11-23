تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى البطلة صفا سليمان، بمناسبة فوزها بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للجودو للشباب، المقامة بأوزبكستان، في منافسات وزن تحت 78 كجم، وذلك عقب فوزها على لاعبة اليابان توموكا إينوي بنتيجة «إيبون».

وأعربت، المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الرياضي المتميز، مؤكدة أن نجاح البطلة صفا سليمان يُضاف إلى سجل إنجازات المرأة المصرية.

واضافت رئيسة المجلس ان هذا للانجاز يعكس ما تتمتع به الفتيات المصريات من إرادة وعزيمة وقدرة على المنافسة وتحقيق البطولات على المستوى الدولي، ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية ، متمنية للبطلة المصرية دوام التوفيق ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.