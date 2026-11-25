فتاوى تشغل الأذهان:

هل التربح من صناعة المحتوى حلال أم حرام؟

فاتني صيام الأيام البيض فهل يجوز تعويضها ؟

هل يجوز جمع الظهر والعصر قبل السفر من المنزل؟

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الفقهية التي تشغل الأذهان وأجابت عنها دار الإفتاء المصرية ومن أبرزها

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحكم على العمل في صناعة المحتوى والتربح من الإنترنت يرتبط بطبيعة المحتوى الذي يقدمه الشخص، ومدى تخصصه فيه، والهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، موضحًا أن الأصل هو تقديم ما ينفع الناس من معلومات صحيحة قائمة على العلم والمعرفة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، أن صناعة المحتوى أصبحت قضية بارزة في الوقت الحالي، في ظل انتشار أشخاص يقدمون معلومات في مجالات متعددة، مشيرًا إلى أهمية التفرقة بين من يمتلك العلم والخبرة ويستهدف إفادة الجمهور، ومن يدخل هذا المجال مدفوعًا بالرغبة في تحقيق الأرباح المادية دون امتلاك المؤهلات اللازمة.

وأضاف أن الشخص الذي يجد في نفسه القدرة على إفادة الآخرين في مجال تخصصه يمكنه تقديم محتوى هادف، مستشهدًا بالطبيب الذي يقدم معلومات طبية موثوقة، والمتخصص في التنمية البشرية الذي يتناول موضوعات تطوير الذات، وكذلك العالم أو الشيخ المتخصص الذي يعلّم الناس قراءة الحديث النبوي أو القرآن الكريم، مؤكدًا أن هذا النوع من المحتوى يكون محمودًا عندما يستند إلى المعرفة الصحيحة والاختصاص.

متى يكون ربح صانع المحتوى حلال ؟

وأشار عويضة عثمان إلى أن الإشكالية تظهر عندما يتجه البعض إلى صناعة المحتوى دون أن يكون هدفهم الأساسي نفع الناس، ويصبح تحقيق العائد المالي هو الدافع الأول وراء ما يقدمونه، محذرًا من التعامل مع الدين أو العلم باعتبارهما وسيلة لتحقيق المكاسب المادية فقط، لا سيما أن المحتوى الديني يتصل بأمور حساسة تتطلب علمًا ودقة ومسؤولية.

وشدد أمين الفتوى على أن من لا يمتلك التخصص أو الأدوات العلمية اللازمة، خاصة في المسائل الدينية، ينبغي له ألا يتصدر للحديث فيها أو يقحم نفسه في مجال قد يؤدي فيه جهله إلى الإضرار بالآخرين بدلًا من نفعهم، موضحًا أن تقديم المعلومات للجمهور مسؤولية تستلزم التأكد من صحتها والالتزام بحدود المعرفة.

ولفت إلى أن حالة الاضطراب والتشويش التي يواجهها بعض الناس ترجع، في جانب منها، إلى انتشار محتوى يقدمه أشخاص غير متخصصين، يتعاملون مع المعلومات دون امتلاك علم راسخ، فينقلون ما يقرؤونه أو يسمعونه من دون التحقق من دقته أو فهم أبعاده.

فاتني صيام الأيام البيض فهل ييمكن تعويضها

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز لمن فاته صيام يوم أو أكثر من الأيام البيض، أو لم يتمكن من صيام الأيام الثلاثة، أن يصوم بدلًا منها أي ثلاثة أيام أخرى خلال الشهر الهجري، مشيرة إلى أن ذلك يدخل في باب صيام التطوع المطلق، ويحقق أجر صيام ثلاثة أيام من الشهر.

وأكدت الدار أن صيام الأيام البيض سنة مستحبة وليس فرضًا، فلا يأثم المسلم إذا تركها، مع استحباب الحرص عليها لما تحمله من فضل وثواب.

صيام الأيام البيض سنة عن النبي

وفي هذا السياق، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن صيام أيام 13 و14 و15 من كل شهر هجري سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد الحث عليها في أحاديث نبوية صحيحة.

وأشار إلى أن الأفضل صيام الأيام الثلاثة مجتمعة، مستشهدًا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، إلى جانب صلاة الضحى وصلاة الوتر قبل النوم.

هل يجوز جمع الظهر والعصر قبل السفر من المنزل؟

أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مجرد نية السفر والاستعداد له وتجهيز الحقائب لا يبيح للمسلم الجمع بين الصلوات أو قصرها، موضحًا أن رخص السفر تبدأ بعد الشروع في الرحلة ومفارقة حدود المدينة.

حكم جمع الظهر والعصر قبل السفر من المنزل

وأوضح الطحان، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المسافر يجوز له الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم إذا بدأ رحلته وخشي فوات وقت صلاة العصر، لكنه يصلي العصر أربع ركعات ما دام لم يخرج من حدود المدينة.

وأشار أمين الفتوى إلى أن قصر الصلاة يكون بعد مغادرة حدود المدينة، إذا كانت مسافة السفر تزيد على 80 كيلومترًا، موضحًا أن رخصة القصر والجمع تجوز للمسافر حتى لو كان سيعود إلى مدينته في اليوم نفسه.

وفي سياق آخر، أوضح الطحان حكم القنوت في الركعة الثانية من صلاة الفجر، مؤكدًا أنه ليس واجبًا، وأن تركه لا يبطل الصلاة، باعتباره من المسائل التي لا ينبغي أن تكون سببًا للخلاف أو التشدد بين المصلين.