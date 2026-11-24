ألقى الدكتور مصطفى عبد الكريم، مدير البوابة الإلكترونية بـدار الإفتاء المصرية محاضرة بعنوان «الزواج السعيد: المفهوم والحكمة والأهداف»، وذلك ضمن فعاليات دورة تأهيل المقبلين على الزواج في نسختها الثانية والعشرين، التي يعقدها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، تحت عنوان «لتسكنوا إليها»، في إطار جهود الدار الرامية إلى تعزيز الوعي الأسري وتأهيل الشباب لبناء حياة زوجية قائمة على أسس شرعية وإنسانية سليمة.

مفهوم السعادة الزوجية

وأوضح أن مفهوم السعادة الزوجية لا ينفصل عن التفاهم والتكامل والتشاور بين الزوجين، وأن الزواج السعيد ليس هو الزواج الخالي من الخلافات، وإنما الذي يحسن طرفاه إدارة ما ينشأ بينهما من اختلافات، مؤكدًا أن الخلاف جزء من طبيعة الحياة الإنسانية ولا يتعارض مع السعادة الزوجية، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾، مبينًا أن أركان السعادة في الزواج تتمثل في السكن والمودة والرحمة، وأن المودة تتجلى في أوقات التوافق والانسجام، بينما تظهر الرحمة بوضوح عند الاختلاف وتراجع مشاعر المودة، فهي التي تحفظ العلاقة وتعين الزوجين على تجاوز الأزمات، وتزداد أهميتها مع تقدم العمر وتغير أحوال الإنسان، إذ قد تخفت مظاهر المودة بينما تظل الرحمة أساسًا لاستمرار العشرة.

الحكمة من تشريع الزواج

وبيَّن أن الحكمة من تشريع الزواج أوسع من مجرد العلة، فهي تتصل بغاية الإنسان في عبادة الله تعالى وعمارة الكون وتزكية النفس، ومن أبرز مظاهر عمارة الكون حفظ النسل، الذي يمثل أحد مقاصد الشريعة الإسلامية، إلى جانب حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المقصد يقتضي بناء الأسرة والمحافظة عليها وتعظيم شأنها، في مقابل المفاهيم والعلاقات المخالفة للفطرة التي تنتقص من مكانة الأسرة، وقد أرشد الإسلام إلى الزواج سبيلًا للعفة وصيانة النفس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»، لافتًا إلى أن التوازن والتكامل من سنن الله في خلقه، كما يظهر في الثنائيات الكونية، ومنها الليل والنهار والذكر والأنثى، بما يحقق التوازن في الحياة الإنسانية.

وتطرق إلى أهداف الزواج، موضحًا أنها لا تقتصر على تكوين الأسرة والإنجاب، وإنما تشمل المؤانسة والسكن والاستقرار والعفة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام، فضلًا عن تحصيل الأجر والثواب من خلال حسن العشرة والصبر على ما قد يواجه الحياة الزوجية من مشاق، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي بُضْعِ أحدكم صدقة»، موضحًا أن من أهم أسباب السعادة الزوجية الاستعانة بالله تعالى، والالتزام بالمعايير التي أرساها الشرع في اختيار شريك الحياة، وفي مقدمتها الدين والخلق والكفاءة العلمية والاجتماعية والمالية، إلى جانب الابتعاد عن التكلف والمغالاة، والاهتمام بجوهر العلاقة ومضمونها بدلًا من الانشغال بالمظاهر والأشكال، مؤكدًا أن التكلف والمبالغة يرهقان الحياة الزوجية، وأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها.

وفي سياق حديثه عن المعاشرة بالمعروف، استعرض مراحل تكوين الأسرة، مستعينًا بنموذج مراحل تطور فرق العمل، التي تبدأ بالتكوين، ثم الصدام نتيجة اختلاف الآراء والطباع، تليها مرحلة التطبيع والتوافق، ثم العمل والإنتاج، وصولًا إلى مرحلة الختام، موضحًا أن الحياة الزوجية تمر بمراحل متباينة تحتاج إلى الصبر والهدوء والتفهم حتى يتعرف كل طرف على طبيعة الآخر ويتجاوزا مرحلة الاختلاف إلى الاستقرار والتعاون، مشيرًا إلى أن المعاشرة بالمعروف تتجسد في الكلمة الطيبة، امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾، والابتعاد عن الألفاظ التي تجرح كرامة شريك الحياة، والتحلي بالرفق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه»، إلى جانب المشاركة في شؤون الحياة، والاقتداء…