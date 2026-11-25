تحدث عمر مرموش، نجم توتنهام هوتسبير ومنتخب مصر، عن أسباب اختياره الانتقال إلى صفوف الفريق الإنجليزي، وطموحات المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها المنافسة على لقب كأس الأمم الإفريقية.

وأكد مرموش في تصريحات مع شبكة beIN SPORTS، أن انتقاله إلى توتنهام جاء بعد اقتناعه بالمشروع الرياضي للنادي، مشيرًا إلى أن الفريق اللندني كان الخيار الأفضل والأنسب له في هذه المرحلة من مسيرته الكروية، خاصة أنه يسعى دائمًا إلى التطور وتقديم مستويات مميزة.

وأوضح نجم المنتخب المصري أن طموحه مع توتنهام لا يتوقف عند مجرد المشاركة، بل يتطلع إلى تحقيق النجاح والمساهمة في بناء فريق قادر على المنافسة.

وعلى صعيد المنتخب الوطني، شدد مرموش على أن هدف لاعبي منتخب مصر هو التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن الجيل الحالي يمتلك الطموح والرغبة في إسعاد الجماهير المصرية واستعادة اللقب القاري.

وأضاف أن منتخب مصر أصبح أكثر تكاملًا وانسجامًا عقب المشاركة في كأس العالم، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة قوية قبل الاستحقاقات المقبلة، في ظل تطور التفاهم بين عناصر الفريق.

وتترقب الجماهير المصرية ظهور الفراعنة في المنافسات المقبلة، وسط آمال كبيرة في ترجمة حالة الانسجام والطموح إلى نتائج إيجابية والتتويج بالبطولات.