استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، رئيس الإتحاد المحلى لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل ، والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الحركة النقابية بالمحافظة.

رفع الوعي وتعزيز الإنتماء لدى العمال

وأكد المحافظ على أهمية تكثيف الدورات والبرامج التثقيفية لرفع وعى العمال بالمصانع والشركات والمؤسسات ، وتعزيز روح الولاء والإنتماء والروح المعنوية لديهم، بما يسهم فى ترسيخ الثقة بين المواطنين وجهود الدولة في الجمهورية الجديدة ، وتحقيق التكامل والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات .

دعم النقابات وتحقيق الصالح العام

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى إستعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم للنقابات المختلفة بما يعزز دورها في تحقيق التنمية بمختلف مجالات العمل ، وينعكس إيجابياً على تلبية المطالب الجماهيرية.

رئيس اتحاد عمال مصر: تعزيز التواصل بين العمال والتعاون مع المؤسسات لدعم الصالح العام



من جانبه ، أعرب رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال مصر عن تقديره لمحافظ أسوان لحسن الإستقبال ، مؤكداً أهمية تعزيز التواصل والإندماج بين العمال، والتعاون مع المؤسسات والمراكز النقابية والإتحادات المحلية والجامعات العمالية والمعاهد المتخصصة والمحافظات بما يدعم مؤسسات الدولة ويحقق الصالح العام.

تبادل الدروع

وفى ختام اللقاء، تبادل المحافظ ورئيس الإتحاد الدروع التذكارية، تأكيداً لحرص الجانبين على إستمرار التعاون المثمر والبناء.

