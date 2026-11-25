في خطوة جديدة تعكس الدور الريادي لأكاديمية الفنون في إثراء المجتمع بالمواهب الفنية وتفعيل دورها في مجال الخدمة المجتمعية، أعلنت الأكاديمية تدشين «المعمل المسرحي»، تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، وذلك في إطار حرصها على دعم المواهب الشابة، وإتاحة مساحات حقيقية للتعلم والتجريب والإبداع.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هايدي عبد الخالق، مدير المعمل المسرحي، أن فكرة المعمل تنطلق من دلالة التسمية ذاتها، باعتباره مساحة للتجربة والإبداع وإنتاج أشكال فنية جديدة، مشيرة إلى أنه في المجال المسرحي يمكن تقديم منتج مختلف في كل مرة، من خلال توظيف تجارب ومعارف جديدة.

وأضافت أن فكرة المعامل المسرحية، المطبقة في عدد من الدول، تقوم على اعتبار «التجربة» أساسًا للعمل، بما يتيح للمعمل إنتاج أشكال مسرحية متنوعة لا تتقيد بالقوالب التقليدية للعروض المسرحية الطويلة أو القصيرة، ليحمل كل عرض يقدمه المعمل طابعًا مختلفًا ومميزًا.

وأكدت عبد الخالق أن المعمل المسرحي يضطلع بدور خدمي يستهدف تنمية الذائقة الفنية لدى طلاب الأكاديمية وأبناء المنطقة المحيطة، لافتة إلى أن فتح باب القبول بالورش الأولية شهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب، إلى جانب مشاركين من غير الأكاديميين.

وأشارت إلى أن هذا التفاعل يتكامل مع فكرة «شارع الإبداع»، ورؤية الأكاديمية الهادفة إلى تحويل شارع اليابان إلى منارة ثقافية بمحافظة الجيزة.

وتابعت أن المعمل سيعمل على تفعيل الطاقات والمواهب المختلفة داخل الأكاديمية بمختلف معاهدها، دون اشتراط تخصصات بعينها، حيث يضم طلابًا ومواهب من جميع المعاهد، بدءًا من الطلائع وحتى الخريجين، ليكون نافذة حقيقية للإبداع.

واختتمت الدكتورة هايدي عبد الخالق تصريحاتها بالتأكيد على أن جدول المعمل المسرحي خلال الشهر الحالي والشهر المقبل سيكون حافلًا بالعديد من الفعاليات المتميزة.