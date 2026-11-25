تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع صندوق رعاية المسنين، لإصدار مليوني بطاقة للمسنين الأولى بالرعاية ضمن خطة منتدى مصر 2026 الممتدة حتى عام 2030، بواقع 500 ألف بطاقة سنوياً، لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن، حيث تمنح المنظومة المستحقين تغطية علاجية شاملة وإعفاءً كاملاً من مصروفات الإقامة والإعاشة بدور الرعاية الاجتماعية لغير القادرين، إلى جانب تيسيرات النقل والخدمات الحكومية والثقافية والرياضية وفق الضوابط المنظمة المقررة.

مزايا بطاقة المسن الأولى بالرعاية

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن بدء العمل على إصدار البطاقة، في إطار خطة الوزارة لتنفيذ تكليفات «منتدى مصر 2026»، التي تتضمن تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن، خاصة الذين لا تتوافر لديهم الرعاية الأسرية اللازمة.

مزايا بطاقة المسن الأولى بالرعاية

تستهدف البطاقة توفير حزمة من الخدمات والإعفاءات لكبار السن المستحقين، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى معيشتهم، وتشمل المزايا المعلنة:

- تحمل تكاليف العلاج للمستحقين.

- الإعفاء من مصروفات الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسن الذي ليس لديه مكلف بالرعاية.

توفير خدمات الرعاية الصحية

- توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة.

- تقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية.

- إتاحة تيسيرات خاصة بخدمات المواصلات.

- الاستفادة من خدمات الرعاية المنزلية.

الفئات المستفيدة من بطاقة المسن الأولى بالرعاية

تستهدف البطاقة كبار السن من الفئات الأولى بالرعاية، مع اهتمام خاص بالمسنين الذين لا يجدون من يتولى مسؤولية رعايتهم، إذ أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإعفاء من تكاليف الإقامة والإعاشة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية يشمل المسن الذي ليس لديه مكلف بالرعاية.

الفئات المستفيدة

ولم تعلن الوزارة حتى الآن التفاصيل التنفيذية الكاملة المتعلقة بشروط الاستحقاق، أو المستندات المطلوبة، أو إجراءات استخراج البطاقة، ومن المنتظر توضيح هذه التفاصيل مع استكمال الاستعدادات الخاصة بإصدارها.

التضامن تطلق آلية للاستجابة السريعة لبلاغات تعرض كبار السن للخطر

كشفت الدكتورة مايا مرسي عن العمل على ربط الخط الساخن بمنظومة الحماية والدعم الاجتماعي، بالتعاون مع وزارات الداخلية والصحة، ومنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

الدكتورة مايا مرسي

وتستهدف الآلية الجديدة سرعة التعامل مع البلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير استجابة سريعة للحالات التي تحتاج إلى تدخل وحماية، وأشارت الوزيرة إلى أن إطلاق هذه الآلية مقرر خلال شهر نوفمبر الجاري، بما يدعم جهود حماية كبار السن وتحسين مستوى الاستجابة لاحتياجاتهم.